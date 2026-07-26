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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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2026/27 Premier Lig biletleri nasıl alınır: 1. Hafta fikstürü, Arsenal - Coventry City, Man City - Bournemouth ve daha fazlası

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2026/27 sezonu için Premier Lig biletlerini temin etme konusunda bilmeniz gereken her şey

İngiltere Premier Ligi, kesintisiz dram ve aksiyonuyla dünya futbolunun en iyi liglerinden biri olmaya devam ediyor; sporun en büyük kulüpleri ve tanınmış oyuncuları her hafta nefes kesici bir heyecan yaşatıyor. Sansasyonel geçen 2025/26 EPL sezonunun ardından, dünya çapındaki futbolseverler şimdi 2026/27 sezonunun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

22 yıl aradan sonra ilk lig şampiyonluğunu kazanan Arsenal, şampiyonluk unvanını korumaya çalışacak; ancak Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa ve Newcastle United gibi takımların zorlu mücadeleleriyle karşı karşıya kalacağı kesin.

GOAL, biletlerin nereden satın alınabileceği, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere en güncel Premier Lig bilet bilgilerini sizlere aktarsın.

Premier Lig 2026/27 Biletleri Şimdi rezervasyon yapın

1. Maç Günü Premier Lig maç programı ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT)MaçBilet
21 Ağustos Cuma, 20:00Arsenal - Coventry CityBiletler
22 Ağustos Cumartesi, 12:30Hull City - Manchester UnitedBilet
22 Ağustos Cumartesi, 15:00Everton - Crystal PalaceBilet
22 Ağustos Cumartesi, 15:00Ipswich Town - SunderlandBilet
22 Ağustos Cumartesi, 15:00Nottingham Forest - Leeds UnitedBilet
22 Ağustos Cumartesi, 17:30Brentford - Tottenham HotspurBilet
23 Ağustos Pazar, 14:00Brighton & Hove Albion - Aston VillaBilet
23 Ağustos Pazar, 14:00Manchester City - BournemouthBilet
23 Ağustos Pazar, 16:30Newcastle United - LiverpoolBilet
24 Ağustos Pazartesi, 20:00Fulham - ChelseaBilet

Premier Lig 2. Hafta maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT)MaçBilet
28 Ağustos Cuma, 20:00Crystal Palace - Manchester CityBilet
29 Ağustos Cumartesi, 12:30Liverpool - Nottingham ForestBilet
29 Ağustos Cumartesi, 15:00Bournemouth - EvertonBilet
29 Ağustos Cumartesi, 15:00Coventry City - Hull CityBilet
29 Ağustos Cumartesi, 17:30Tottenham Hotspur - Newcastle UnitedBilet
30 Ağustos Pazar, 14:00Chelsea - Brighton & Hove AlbionBilet
30 Ağustos Pazar, 14:00Leeds United - BrentfordBilet
30 Ağustos Pazar, 14:00Sunderland - FulhamBilet
30 Ağustos Pazar, 16:30Manchester United - Ipswich TownBilet
31 Ağustos Pazartesi, 20:00Aston Villa - ArsenalBilet

Premier Lig biletleri nasıl satın alınır

Premier Lig maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu biletlere kulübün resmi bilet portalları üzerinden ulaşılabilir.

İngiltere'nin en üst düzey futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada tahsis eder:

  1. İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine.
  2. Ardından, daha önce iç saha maçlarına katılmış ve sadakat puanlarına göre sıralanan taraftarlara.
  3. Son olarak, genel satış döneminde halka tahsis edilir.

Kulübün resmi kanalları aracılığıyla bilet temin edemiyorsanız veya son dakika biletleri arıyorsanız, StubHub gibi doğrulanmış ikincil satış platformlarını kontrol etmenizde fayda olabilir.

Premier Lig biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu kategoriler takımdan takıma farklılık gösterir.

Bunun yanı sıra, oturduğunuz yer de büyük bir fark yaratır. Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli karşılaşmalar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Ayrıca, Premier Lig’in “deplasman” biletleri için 30 sterlinlik bir üst sınır uygulamasını sürdürdüğünü de belirtmek gerekir. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız veya maça gitme şansınızı artırmak istiyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Aşağıda GOAL, 2026-2027 Premier Lig kulüplerini, ev stadyumlarını, ortalama maç günü bilet fiyatlarını ve beklenen sezonluk bilet fiyat aralıklarını ayrıntılı olarak sunmaktadır.

Bilet fiyatlarına göre 2026/27 Premier Lig kulüpleri

KulüpStadyumBilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş)Sezonluk Bilet Fiyat AralığıBilet
ArsenalEmirates Stadyumu31 £ - 168 £1.290 £ - 2.195 £Arsenal Biletleri
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1.297 £Aston Villa Biletleri
BournemouthVitality Stadyumu43 £ - 61 £436 £ - 960 £Bournemouth Biletleri
BrentfordGtech Community Stadyumu30 £ - 60 £485 £ - 635 £Brentford Biletleri
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadyumu34 £ - 78 £630 £ - 995 £Brighton Biletleri
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1.095 £Chelsea Biletleri
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Coventry Biletleri
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Crystal Palace Biletleri
EvertonHill Dickinson Stadyumu55 £ - 75 £640 £ - 965 £Everton Biletleri
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3.100 £Fulham Biletleri
Hull CityMKM Stadyumu24 £ - 35 £396 £ - 600 £Hull City Biletleri
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Ipswich Biletleri
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1.159 £Leeds Biletleri
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Liverpool Biletleri
Manchester CityEtihad Stadyumu30 £ - 60 £490 £ - 1.030 £Man City Biletleri
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1.177 £Manchester United Biletleri
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Newcastle Biletleri
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Nottm Forest Biletleri
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Sunderland Biletleri
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadyumu40 £ - 125 £856 £ - 2.223 £Tottenham Biletleri

Premier Lig 2026/27 Biletleri Şimdi rezervasyon yapın

Premier Lig sezonluk biletleri kaldı mı?

Neredeyse tüm Premier Lig kulüplerinin 2026/27 sezonu genel giriş sezonluk biletleri tükenmiştir.

Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham gibi popüler takımların uzun süredir devam eden bekleme listeleri vardır ve bu listelerin bazıları 10–20 yılı aşabilir. Örneğin, Tottenham'ın 80.000'den fazla taraftardan oluşan bir bekleme listesi varken, Liverpool ve Manchester United'da bir yer ayırtmak için on yıllarca süren sadakat gerektiği bildiriliyor. Brighton ve Bournemouth gibi daha küçük stadyumlara sahip kulüplerde bile, yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle sınırlı sayıda bilet mevcut ya da hiç bilet bulunmuyor.

Fulham ise şu anda bir miktar sezonluk bilet kontenjanı bulunması, resmi bir bekleme listesi olmaması ve biletlerin “ilk gelen, ilk alır” esasına göre tahsis edilmesi ile öne çıkmaktadır.

Premier Lig biletleri satın almak için üyelik gerekli mi?

Çoğu durumda, özellikle yüksek talep gören maçlar veya geniş taraftar kitlesine sahip kulüpler için Premier Lig biletleri satın almak üzere üyelik tavsiye edilir veya zorunludur. Çoğu Premier Lig kulübü, aşağıdakilere öncelik veren kademeli bir bilet satış sistemi uygulamaktadır:

  1. Sezonluk bilet sahipleri
  2. Kulüp üyeleri (yıllık üyelik ücreti ödeyenler)
  3. Genel satış (eğer bilet kalırsa)

Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanı kazanma hakkı ve bazen de özel içerik veya indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüpler için, genel satış fırsatları nadir olduğundan veya hiç bulunmadığından, üyelik sahibi olmak genellikle normal maç biletlerine erişmenin tek yoludur.

Bununla birlikte, özellikle daha büyük stadyum kapasitesine sahip veya biletleri her zaman tam olarak satılmayan bazı kulüpler, bilet stoğu kalırsa maç gününe yakın bir zamanda üye olmayanların da bilet almasına izin verebilir. Üyelik satın almak, bilet alma şansınızı önemli ölçüde artırır ve genellikle koltuk garantilemenin en güvenilir yoludur.

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