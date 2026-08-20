Adı ister Carabao Cup, ister EFL Cup, ister Lig Kupası olsun, bu turnuva her zaman büyük heyecana ve unutulmaz futbol anılarına sahne oluyor.

21 Mart'ta Wembley Stadyumu'nda oynanacak finalle sona erecek bu sezonki Carabao Cup'ta zafere uzanma yarışı bu ay tüm hızıyla sürüyor. Premier League kulüplerinden bazılarının artık turnuvaya dahil olmasıyla birlikte, yaklaşan maçlara bilet alarak siz de bu heyecan verici organizasyonun bir parçası olabilirsiniz.

GOAL, Carabao Cup biletleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri, nereden alınabilecekleri ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere sizin için derledi.

Carabao Cup 2. turunda öne çıkan yaklaşan maçlar

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 26 Ağustos Çarşamba (19.45) Newcastle United - West Brom St. James' Park (Newcastle) Biletler 26 Ağustos Çarşamba (19.45) Tottenham Hotspur - Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (Londra) Biletler 26 Ağustos Çarşamba (20.00) Preston North End - Everton Deepdale (Preston) Biletler 27 Ağustos Perşembe (19.30) Chelsea - Luton Town Stamford Bridge (Londra) Biletler 27 Ağustos Perşembe (20.00) Fulham - AFC Wimbledon Craven Cottage (Londra) Biletler

Carabao Cup 2026/27 tam turnuva takvimi

Tur Tarih(ler) Biletler Ön Eleme Turu 1-3 Ağustos Biletler 1. Tur 7-9 Ağustos Biletler 2. Tur 24 Ağustos haftası Biletler 3. Tur 7 ve 14 Eylül haftaları Biletler 4. Tur 26 Ekim haftası Biletler Çeyrek finaller 14 Aralık haftası Biletler Yarı finaller (1. maç) 11 Ocak haftası Biletler Yarı finaller (2. maç) 1 Şubat haftası Biletler Final 21 Mart Pazar Biletler

Carabao Cup biletleri nasıl alınır?

Biletleri doğrudan kulüplerin resmi sitelerinden satın almak, genel olarak Carabao Cup bileti edinmenin en güvenli yöntemi kabul edilir. Erken rezervasyon büyük önem taşır; kombine bilet sahipleri ve kayıtlı üyeler genellikle koltuk alma konusunda en yüksek şansa sahip olur. Carabao Cup biletleri bir takımın kombine bilet fiyatına otomatik olarak dahil edilmez, ancak kombine sahiplerine ve kulüp üyelerine normalde koltuklarını satın almaları için öncelikli erişim dönemleri tanınır.

Carabao Cup, taraftarlara hafta içi ışıklar altında heyecan verici bir maçı deneyimleme fırsatı sunmasının yanı sıra, birçok kişi için takımlarını sahada görme konusunda nadir bir imkan da sağlar. Taraftarların Premier League maç biletlerine ulaşması giderek zorlaşıyor, bu nedenle bu kupa eşleşmeleri bazıları için olası bir alternatif yol niteliği taşıyor.

Carabao Cup biletlerini resmi kanallar üzerinden satın almanın yanı sıra, taraftarların ikincil piyasadan temin etme seçeneği de bulunuyor. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri.

Carabao Cup biletleri ne kadar?

Beklendiği üzere Carabao Cup biletlerine olan talep, turnuva ilerledikçe ve final aşamalarına, ardından da Final'e yaklaştıkça artıyor. Carabao Cup'ın ilk turlarında resmi gişe fiyatındaki biletler yetişkinler için genellikle £10 ile £30 arasında olurken, genç biletleri £1 ile £10 gibi düşük fiyatlarla bulunabiliyor.

Premier League takımları ilerledikçe fiyatlar da yükseliyor; stadyumdaki kategoriye bağlı olarak çeyrek finaller ve yarı finaller için resmi biletlerin ortalaması £20 ile £60 arasında değişiyor.

Wembley Stadyumu'ndaki Final için ise vitrin niteliğindeki etkinliğin gişe fiyatları, farklı oturma kategorilerinde yaklaşık £40'tan £150'ye kadar uzanma eğiliminde.

Uygunluk durumuna ilişkin ek bilgiler için kulüplerin resmi bilet portallarını takip etmeyi unutmayın. StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerinde Carabao Cup maç biletleri de şu anda mevcut.

Carabao Cup 2026/27 maçları nasıl izlenir?

Yaklaşan Carabao Cup maçlarından herhangi birine gidemiyorsanız, en iyi ikinci seçenek karşılaşmaları evde ya da hareket halindeyken izlemek veya çevrim içi olarak takip etmektir. Birleşik Krallık'taki izleyiciler için Sky Sports, bu sezonki Carabao Cup'ın tüm maçlarını canlı olarak yayınlıyor/aktarıyor. Tüm maçları Sky Sports'ta izlemenin yanı sıra, NOW ve Sky Sports uygulaması üzerinden de yayınları takip edebilirsiniz.

NOW, tüm Sky Sports kanallarına, her Sky Sports+ yayınına ve çok daha fazlasına erişim sunan anlık bir yayın hizmetidir. Bu bir uygulamadır, dolayısıyla müşteriler 60'tan fazla cihazda anında kaydolup yayın izlemeye başlayabilir. NOW Sports Üyelikleri ayrıca müşterilere, üyelik dönemi boyunca talep üzerine tüm canlı Sky Sports+ yayınlarına, Sky Sports belgesellerine ve seçili tekrarlar ile özet görüntülere erişim sağlar. Çeşitli üyelik paketleri şu şekildedir:

12 Aylık Tasarruf Üyeliği: Aylık £27.99 (en az 12 aylık taahhüt) - İptal edilmediği sürece ardından aylık £34.99.

Aylık £27.99 (en az 12 aylık taahhüt) - İptal edilmediği sürece ardından aylık £34.99. Günlük Üyelik: £14.99 - Tek seferlik ödeme - NOW Sports Günlük Üyeliğiniz satın alma işleminin hemen ardından başlar ve 24 saat sürer

Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiliz Futbol Ligi'nin (EFL) ve Carabao Cup'ın adresi CBS Sports'tur. Bir maç CBS Sports Network'te yayınlanıyorsa, Fubo gibi canlı TV yayın platformları üzerinden de izleyebilirsiniz. Fubo'nun çeşitli abonelik planları şunları içerir: Pro (aylık $84.99), Elite (aylık $104.99), Deluxe (aylık $114.99) ve Sports + News (aylık $55.99)

Fubo, tüm planlarında yeni abonelere 5 günlük ücretsiz deneme sunuyor. Seçtiğiniz paketin tam ücretinin otomatik olarak tahsil edilmesini önlemek için, 5 günlük deneme süresi sona ermeden önce aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir.