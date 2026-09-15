Bild'in bir haberine göre, milli takım teknik direktörü yaklaşan Uluslar Ligi maçları için Bundesliga'nın yeni ekibi SV Elversberg'in orta saha oyuncusu Felix Keidel'i ilk kez Almanya kadrosuna çağıracak.

23 yaşındaki oyuncunun aday kadroya seçilmesi bir bakıma sürpriz olurdu, zira Keidel şu ana kadar yalnızca üç Bundesliga maçında sahaya çıktı. Elversberg formasıyla 2025 yazından bu yana oynayan futbolcu, daha önce FC Ingolstadt'ta Almanya'nın üçüncü en üst liginde forma giyiyordu.

SVE formasıyla şimdiye kadarki performansı ise görünüşe göre Klopp'u defansif orta saha oyuncusu konusunda ikna etti. Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach ve DFB-Pokal'da MSV Duisburg'a karşı alınan galibiyetlerde Keidel 90 dakikanın tamamında sahadaydı, geçen hafta sonu ise Bayern karşısında 73 dakika süre aldı.

23 yaşındaki oyuncu burada oyun kurucu Lukasz Poreba'nın yanında ağırlıklı olarak orta sahanın merkezinde görev yaptı. Ancak asıl mevkisi sağ bek; DFB takımında da son dönemde başka hiçbir oyuncunun kalıcı olarak yerleşemediği bölge burası.

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Jürgen Klopp DFB kadrosunu ne zaman açıklayacak?

Klopp, Hollanda, Sırbistan ve Yunanistan'a karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları için nihai kadrosunu gelecek perşembe günü resmen açıklayacak. Bazı kararlar ise şimdiden sızmış durumda.

Buna göre henüz kendini kanıtlayamayan Bayern üçlüsü Lennart Karl, Tom Bischof ve Jonas Urbig'in kadroya çağrılması muhtemel görülüyor, Frankfurtlu Jonathan Burkardt ve Younes Ebnoutalib'in de milli takım teknik direktöründen davet aldığı ifade ediliyor.

Marc-Andre ter Stegen'in milli takıma dönüş yapacağı ise Ajax Amsterdam'daki teknik direktörü Michel tarafından salı akşamı zaten doğrulanmıştı. Bunun yerine Dünya Kupası kadrosunda yer alan Oliver Baumann ise bir bakıma sürpriz şekilde görünüşe göre aday kadroya alınmayacak.