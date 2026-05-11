Premier Lig, dünya futbolunda heyecan ve aksiyon açısından tartışmasız en üst düzey lig olmaya devam ediyor; futbol tarihinin en efsanevi kulüplerinden ve oyuncularından bazıları sahaya çıkarak adlarını tarihe yazdırıyor.
Yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip olan Premier League, gerçekten eşsizdir. Şampiyon Manchester City'yi, ezeli rakibi Manchester United'ı, Liverpool gibi ağır topları ve Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur'dan oluşan güçlü üçlüyü tanıyacaksınız. Atletik yetenek ve dinamik tutku konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşanmaz.
Yaklaşan 36. Maç Günü Premier League maçları ve biletleri
|Tarih ve Saat (GMT)
|Maç
|Bilet
|11 Mayıs Pazartesi, 20:00
|Tottenham Hotspur - Leeds United
|Bilet
Yaklaşan 37. Hafta Premier Lig maçları ve biletleri
|Tarih ve Saat (GMT)
|Maç
|Bilet
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Arsenal - Burnley
|Bilet
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Aston Villa - Liverpool
|Bilet
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|AFC Bournemouth - Manchester City
|Bilet
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Brentford - Crystal Palace
|Bilet
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Chelsea - Tottenham Hotspur
|Bilet
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Everton - Sunderland
|Bilet
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Leeds United - Brighton
|Bilet
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Manchester United - Nottingham Forest
|Bilet
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Newcastle United - West Ham United
|Bilet
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Wolves - Fulham
|Bilet
Premier Lig'in 38. haftasında oynanacak maçlar ve biletler
|Tarih ve Saat (GMT)
|Maç
|Bilet
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Brighton - Manchester United
|Bilet
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Burnley - Wolves
|Bilet
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Crystal Palace - Arsenal
|Bilet
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Fulham - Newcastle United
|Bilet
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Liverpool - Brentford
|Bilet
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Manchester City - Aston Villa
|Bilet
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Nottingham Forest - AFC Bournemouth
|Bilet
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Sunderland - Chelsea
|Bilet
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Tottenham Hotspur - Everton
|Bilet
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|West Ham United - Leeds United
|Bilet
Premier Lig biletleri ne kadar?
Premier Lig biletlerinin fiyatı büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar takımdan takıma farklılık gösterir.
Bunun yanı sıra, oturduğunuz yer de büyük bir fark yaratır. Koltuk konumu ve tribün yerleşimi fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.
Son haberlere göre, Premier League deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırladı. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmak isteyebilirsiniz.
Aşağıda GOAL, 2025-2026 Premier League kulüplerini, ev stadyumlarını, ortalama maç günü bilet fiyatlarını ve beklenen sezonluk bilet fiyat aralıklarını ayrıntılı olarak sunmaktadır.
Bilet fiyatına göre 2025/26 Premier Lig kulüpleri
Premier League biletleri nasıl alınır?
Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklere kulübün resmi bilet portalı üzerinden ulaşılabilir.
İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:
- İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine.
- Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış olanlara.
- Son olarak, genel satış döneminde halka.
Vitality Stadyumu'ndaki birkaç maç için bilet satın aldığınızda, puanlarınız birikmeye başlayacak ve erişim daha kolay hale gelecektir. Bournemouth maçları, herkesin bilet satın alabileceği genel satışa sadece sınırlı durumlarda çıkar.
Premier League sezonluk biletleri kaldı mı?
Premier Lig kulüplerinin çoğu, 2025/26 sezonu için genel giriş sezonluk biletlerini tamamen satmış durumda.
Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham ve West Ham gibi popüler takımlar, bazıları 10-20 yılı aşan uzun bekleme listeleri uygulamaktadır. Örneğin, Tottenham'ın 80.000'den fazla taraftardan oluşan bir bekleme listesi varken, Liverpool ve Man United'da bir yer ayırtmak için on yıllarca süren sadakat gerektiği bildirilmektedir. Fulham, Leeds ve Wolves gibi daha küçük stadyumlara sahip kulüpler bile, yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle sınırlı sayıda bilet sunmakta ya da hiç bilet sunmamaktadır.
Brighton & Hove Albion ve Manchester City, resmi bekleme listesi olmaksızın ve ilk gelen ilk alır esasına göre üyelere sezonluk biletler sunmasıyla öne çıkmaktadır. Brentford, Crystal Palace ve Nottingham Forest gibi kulüpler, sadakat puanlarına veya kısa bekleme sürelerine dayalı olarak sınırlı erişim imkanı sunmaktadır. Aston Villa, biletleri tükenmiş olmasına rağmen, ek avantajlar içeren GA+ seçeneği sunmaktadır.
Premier League biletleri satın almak için üyelik gerekli mi?
Çoğu durumda, özellikle yüksek talep gören maçlar veya güçlü taraftar kitlesine sahip kulüpler için Premier League biletleri satın almak üzere üyelik önerilir veya zorunludur. Çoğu Premier League kulübü, aşağıdakilere öncelik veren kademeli bir bilet sistemi işletmektedir:
- Sezonluk bilet sahipleri
- Kulüp üyeleri (yıllık üyelik ücreti ödeyenler)
- Genel satış (eğer bilet kalırsa)
Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanı kazanma hakkı ve bazen de özel içerik veya indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüpler için, genel satış fırsatları nadir veya hiç bulunmadığından, üyelik sahibi olmak genellikle normal maç biletlerine erişmenin tek yoludur.
Bununla birlikte, bazı kulüpler, özellikle de daha büyük kapasiteye sahip olanlar veya biletleri her zaman tam olarak satamayanlar, bilet stoğunda yer kalması durumunda maç gününe yakın bir zamanda üye olmayanların da bilet almasına izin verebilir. Üyelik satın almak, bilet alma şansınızı önemli ölçüde artırır ve genellikle koltuk garantilemek için en güvenilir yoldur.
Ucuz Premier League biletleri satın alabilir miyim?
Premier League maçları için ucuz bilet satın almanın en iyi yolu, kulüplerin resmi bilet portallarıdır.
Yüksek talebe rağmen, başka hiçbir resmi satıcı, ilgili kulüplerden daha düşük fiyata maç biletleri satmaz.
Satın alma ile ilgili şart ve koşulları göz önünde bulundurmayı ve güvenilir bir kaynaktan satın aldığınızdan emin olmayı unutmayın.