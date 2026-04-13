2025/26 Premier Lig biletleri nasıl alınır: Kalan maçlar, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

Dünyanın en köklü futbol liglerinden birinde yerinizi garantilemek ister misiniz? İşte bunun size tam olarak ne kadara mal olacağı

Premier Lig, futbol dünyasında heyecan ve aksiyon açısından tartışmasız en üst düzey lig olmaya devam ediyor; futbol tarihine adlarını yazdırmak için sahneye çıkan, sporun en efsanevi kulüplerinden ve oyuncularından bazıları burada yer alıyor.

Yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip olan Premier League, gerçekten eşsizdir. Şampiyon Manchester City'yi, ezeli rakibi Manchester United'ı, Liverpool gibi ağır topları ve Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur'dan oluşan güçlü üçlüyü tanıyacaksınız. Atletik yetenek ve dinamik tutku konusunda hiçbir zaman eksiklik yaşanmaz.

Yaklaşan 33. Maç Günü Premier League fikstürü ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT)MaçBiletler
18 Nisan Cumartesi, 12:30Brentford - FulhamBilet
18 Nisan Cumartesi, 15:00Leeds United - WolvesBilet
18 Nisan Cumartesi, 15:00Newcastle United - AFC BournemouthBilet
18 Nisan Cumartesi, 17:30Tottenham Hotspur - BrightonBilet
18 Nisan Cumartesi, 20:00Chelsea - Manchester UnitedBilet
19 Nisan Pazar, 14:00Nottingham Forest - BurnleyBilet
19 Nisan Pazar, 14:00Aston Villa - SunderlandBilet
19 Nisan Pazar, 14:00Everton - LiverpoolBilet
19 Nisan Pazar, 16:30Manchester City - ArsenalBiletler
20 Nisan Pazartesi, 20:00Crystal Palace - West Ham UnitedBiletler

Premier Lig 34. Hafta maç programı ve biletler

Tarih ve Saat (GMT)MaçBiletler
21 Nisan Salı, 20:00Brighton - ChelseaBilet
22 Nisan Çar, 20:00Burnley - Manchester CityBiletler
22 Nisan Çar, 20:00AFC Bournemouth - Leeds UnitedBiletler
24 Nisan Cuma, 20:00Sunderland - Nottingham ForestBiletler
25 Nisan Cumartesi, 12:30Fulham - Aston VillaBilet
25 Nisan Cumartesi, 15:00West Ham United - EvertonBilet
25 Nisan Cumartesi, 15:00Wolves - Tottenham HotspurBilet
25 Nisan Cumartesi, 15:00Liverpool - Crystal PalaceBilet
25 Nisan Cumartesi, 17:30Arsenal - Newcastle UnitedBilet
27 Nisan Pazartesi, 20:00Manchester United - BrentfordBiletler

Premier Lig 35. Hafta maç programı ve biletler

Tarih ve Saat (GMT)MaçBiletler
1 Mayıs Cuma, 20:00Leeds United - BurnleyBilet
2 Mayıs Cumartesi, 12:30Aston Villa - Tottenham HotspurBilet
02 Mayıs Cumartesi, 15:00Brentford - West Ham UnitedBilet
02 Mayıs Cumartesi, 15:00Wolves - SunderlandBilet
02 Mayıs Cumartesi, 15:00Newcastle United - BrightonBilet
02 Mayıs Cumartesi, 15:00AFC Bournemouth - Crystal PalaceBilet
02 Mayıs Cumartesi, 17:30Arsenal - FulhamBilet
3 Mayıs Pazar, 15:30Manchester United - LiverpoolBilet
4 Mayıs Pazartesi, 15:00Chelsea - Nottingham ForestBilet
04 Mayıs Pazartesi, 20:00Everton - Manchester CityBilet

Premier Lig 36. Hafta maç programı ve biletler

Tarih ve Saat (GMT)MaçBiletler
09 Mayıs Cumartesi, 12:30Liverpool - ChelseaBilet
09 Mayıs Cumartesi, 15:00Brighton - WolvesBilet
09 Mayıs Cumartesi, 15:00Burnley - Aston VillaBilet
09 Mayıs Cumartesi, 15:00Crystal Palace - EvertonBilet
09 Mayıs Cumartesi, 15:00Fulham - AFC BournemouthBilet
09 Mayıs Cumartesi, 15:00Sunderland - Manchester UnitedBilet
9 Mayıs Cumartesi, 17:30Manchester City - BrentfordBilet
10 Mayıs Pazar, 14:00Nottingham Forest - Newcastle UnitedBilet
10 Mayıs Pazar, 16:30West Ham United - ArsenalBilet
11 Mayıs Pazartesi, 20:00Tottenham Hotspur - Leeds UnitedBilet

Premier Lig'in 37. haftasında oynanacak maçlar ve biletler

Tarih ve Saat (GMT)Maç ProgramıBiletler
17 Mayıs Pazar, 15:00Arsenal - BurnleyBiletler
17 Mayıs Pazar, 15:00Aston Villa - LiverpoolBiletler
17 Mayıs Pazar, 15:00AFC Bournemouth - Manchester CityBiletler
17 Mayıs Pazar, 15:00Brentford - Crystal PalaceBiletler
17 Mayıs Pazar, 15:00Chelsea - Tottenham HotspurBiletler
17 Mayıs Pazar, 15:00Everton - SunderlandBiletler
17 Mayıs Pazar, 15:00Leeds United - BrightonBiletler
17 Mayıs Pazar, 15:00Manchester United - Nottingham ForestBiletler
17 Mayıs Pazar, 15:00Newcastle United - West Ham UnitedBiletler
17 Mayıs Pazar, 15:00Wolves - FulhamBiletler

Premier Lig'in 38. haftasında oynanacak maçlar ve biletler

Tarih ve Saat (GMT)Maç ProgramıBiletler
24 Mayıs Pazar, 16:00Brighton - Manchester UnitedBiletler
24 Mayıs Pazar, 16:00Burnley - WolvesBiletler
24 Mayıs Pazar, 16:00Crystal Palace - ArsenalBiletler
24 Mayıs Pazar, 16:00Fulham - Newcastle UnitedBiletler
24 Mayıs Pazar, 16:00Liverpool - BrentfordBiletler
24 Mayıs Pazar, 16:00Manchester City - Aston VillaBiletler
24 Mayıs Pazar, 16:00Nottingham Forest - AFC BournemouthBiletler
24 Mayıs Pazar, 16:00Sunderland - ChelseaBiletler
24 Mayıs Pazar, 16:00Tottenham Hotspur - EvertonBiletler
24 Mayıs Pazar, 16:00West Ham United - Leeds UnitedBiletler

Premier Lig biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatı büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu kategoriler takımdan takıma farklılık gösterir.

Bunun yanı sıra, oturduğunuz yer de büyük bir fark yaratır. Koltuk konumu ve tribün yerleşimi fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Son haberlere göre, Premier League deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırladı. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmak isteyebilirsiniz.

Aşağıda, GOAL 2025-2026 Premier League kulüplerini, ev stadyumlarını, ortalama maç günü bilet fiyatlarını ve beklenen sezonluk bilet fiyat aralıklarını ayrıntılı olarak listelemiştir.

Bilet fiyatına göre 2025/26 Premier Lig kulüpleri

KulüpStadyumBilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş)Sezonluk Bilet AralığıBiletler
ArsenalEmirates Stadyumu31,50 £ - 141,00 £1.073 £ - 2.050 £Bilet bilgileri
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ - 944 £Bilet bilgileri
BournemouthVitality Stadyumu33,00 £ - 56,00 £633 £ - 875 £Bilet bilgileri
BrentfordGtech Community Stadyumu40,00 £ - 65,00 £495 £ - 598 £Bilet bilgileri
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadyumu34,00 £ - 78,00 £595 £ - 860 £Bilet bilgileri
BurnleyTurf Moor50,00 £ - 75,00 £455 £ - 500 £Bilet bilgileri
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Bilet bilgileri
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Bilet bilgileri
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ - 690 £Bilet bilgileri
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ - 3.000 £Bilet bilgileri
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ - TBC £Bilet bilgileri
LiverpoolAnfield9,00 £ - 61,00 £699 £ - 886 £Bilet bilgileri
Manchester CityEtihad Stadyumu58,00 £ - 75,00 £385 £ - 1.030 £Bilet bilgileri
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Bilet bilgileri
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ - 58,00 £417 £ - 811 £Bilet bilgileri
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ - 660 £Bilet bilgileri
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Bilet bilgileri
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadyumu48,00 £ - 109,00 £807 £ - 2.015 £Bilet bilgileri
West Ham UnitedLondra Stadyumu30,00 £ - 120,00 £310 £ - 1.620 £Bilet bilgileri
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ - 833 £Bilet bilgileri

Premier Lig biletleri nasıl satın alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklere kulübün resmi bilet portalı üzerinden ulaşılabilir.

İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:

  1. İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine.
  2. Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış olanlara.
  3. Son olarak, genel satış döneminde halka.

Vitality Stadyumu'ndaki birkaç maç için bilet satın aldığınızda, puanlarınız birikmeye başlayacak ve erişim daha kolay hale gelecektir. Bournemouth maçları, herkesin bilet satın alabileceği genel satışa sadece sınırlı durumlarda çıkar.

Premier League sezonluk biletleri kaldı mı?

Premier Lig kulüplerinin çoğu, 2025/26 sezonu için genel giriş sezonluk biletlerini tamamen satmış durumda.

Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham ve West Ham gibi popüler takımlar, bazıları 10-20 yılı aşan uzun bekleme listeleri uygulamaktadır. Örneğin, Tottenham'ın 80.000'den fazla taraftarın bulunduğu bir bekleme listesi varken, Liverpool ve Man United'da bir yer ayırtmak için on yıllarca süren sadakat gerektiği bildirilmektedir. Fulham, Leeds ve Wolves gibi daha küçük stadyumlara sahip kulüpler bile, yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle sınırlı sayıda bilet sunmakta ya da hiç bilet sunmamaktadır.

Brighton & Hove Albion ve Manchester City, resmi bekleme listesi olmaksızın ve ilk gelen ilk alır esasına göre üyelere sezonluk biletler sunmasıyla öne çıkmaktadır. Brentford, Crystal Palace ve Nottingham Forest gibi kulüpler, sadakat puanlarına veya kısa bekleme sürelerine dayalı olarak sınırlı erişim imkanı sunmaktadır. Aston Villa, biletleri tükenmiş olmasına rağmen, ek avantajlar içeren GA+ seçeneği sunmaktadır.

Premier League biletleri satın almak için üyelik gerekli mi?

Çoğu durumda, özellikle yüksek talep gören maçlar veya güçlü taraftar kitlesine sahip kulüpler için Premier League biletleri satın almak üzere üyelik önerilir veya zorunludur. Çoğu Premier League kulübü, aşağıdakilere öncelik veren kademeli bir bilet sistemi işletmektedir:

  1. Sezonluk bilet sahipleri
  2. Kulüp üyeleri (yıllık üyelik ücreti ödeyenler)
  3. Genel satış (eğer bilet kalırsa)

Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanı kazanma hakkı ve bazen de özel içerik veya indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüpler için, genel satış fırsatları nadiren veya hiç bulunmadığından, üyelik sahibi olmak genellikle normal maç biletlerine erişmenin tek yoludur.

Bununla birlikte, bazı kulüpler, özellikle de daha büyük kapasiteye sahip olanlar veya biletleri her zaman tam olarak satamayanlar, bilet stoğunda yer kalması durumunda maç gününe yakın bir zamanda üye olmayanların da bilet almasına izin verebilir. Üyelik satın almak, bilet alma şansınızı önemli ölçüde artırır ve genellikle koltuk garantilemek için en güvenilir yoldur.

Ucuz Premier League biletleri satın alabilir miyim?

Premier League maçları için ucuz bilet satın almanın en iyi yolu, kulüplerin resmi bilet portallarıdır.

Yüksek talebe rağmen, başka hiçbir resmi satıcı, ilgili kulüplerden daha düşük bir fiyata maç biletleri satmaz.

Satın alma ile ilgili şart ve koşulları göz önünde bulundurmayı unutmayın ve güvenilir bir kaynaktan satın aldığınızdan emin olun.