2025/26 Premier Lig biletleri nasıl alınır: Kalan maçlar, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

Premier Lig, futbol dünyasında heyecan ve aksiyon açısından tartışmasız en üst düzey lig olmaya devam ediyor; futbol tarihine adlarını yazdırmak için sahneye çıkan, sporun en efsanevi kulüplerinden ve oyuncularından bazıları burada yer alıyor.
Yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip olan Premier League, gerçekten eşsizdir. Şampiyon Manchester City'yi, ezeli rakibi Manchester United'ı, Liverpool gibi ağır topları ve Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur'dan oluşan güçlü üçlüyü tanıyacaksınız. Atletik yetenek ve dinamik tutku konusunda hiçbir zaman eksiklik yaşanmaz.
Yaklaşan 33. Maç Günü Premier League fikstürü ve biletleri
|18 Nisan Cumartesi, 12:30
|Brentford - Fulham
|18 Nisan Cumartesi, 15:00
|Leeds United - Wolves
|18 Nisan Cumartesi, 15:00
|Newcastle United - AFC Bournemouth
|18 Nisan Cumartesi, 17:30
|Tottenham Hotspur - Brighton
|18 Nisan Cumartesi, 20:00
|Chelsea - Manchester United
|19 Nisan Pazar, 14:00
|Nottingham Forest - Burnley
|19 Nisan Pazar, 14:00
|Aston Villa - Sunderland
|19 Nisan Pazar, 14:00
|Everton - Liverpool
|19 Nisan Pazar, 16:30
|Manchester City - Arsenal
|20 Nisan Pazartesi, 20:00
|Crystal Palace - West Ham United
Premier Lig 34. Hafta maç programı ve biletler
|21 Nisan Salı, 20:00
|Brighton - Chelsea
|22 Nisan Çar, 20:00
|Burnley - Manchester City
|22 Nisan Çar, 20:00
|AFC Bournemouth - Leeds United
|24 Nisan Cuma, 20:00
|Sunderland - Nottingham Forest
|25 Nisan Cumartesi, 12:30
|Fulham - Aston Villa
|25 Nisan Cumartesi, 15:00
|West Ham United - Everton
|25 Nisan Cumartesi, 15:00
|Wolves - Tottenham Hotspur
|25 Nisan Cumartesi, 15:00
|Liverpool - Crystal Palace
|25 Nisan Cumartesi, 17:30
|Arsenal - Newcastle United
|27 Nisan Pazartesi, 20:00
|Manchester United - Brentford
Premier Lig 35. Hafta maç programı ve biletler
|1 Mayıs Cuma, 20:00
|Leeds United - Burnley
|2 Mayıs Cumartesi, 12:30
|Aston Villa - Tottenham Hotspur
|02 Mayıs Cumartesi, 15:00
|Brentford - West Ham United
|02 Mayıs Cumartesi, 15:00
|Wolves - Sunderland
|02 Mayıs Cumartesi, 15:00
|Newcastle United - Brighton
|02 Mayıs Cumartesi, 15:00
|AFC Bournemouth - Crystal Palace
|02 Mayıs Cumartesi, 17:30
|Arsenal - Fulham
|3 Mayıs Pazar, 15:30
|Manchester United - Liverpool
|4 Mayıs Pazartesi, 15:00
|Chelsea - Nottingham Forest
|04 Mayıs Pazartesi, 20:00
|Everton - Manchester City
Premier Lig 36. Hafta maç programı ve biletler
|09 Mayıs Cumartesi, 12:30
|Liverpool - Chelsea
|09 Mayıs Cumartesi, 15:00
|Brighton - Wolves
|09 Mayıs Cumartesi, 15:00
|Burnley - Aston Villa
|09 Mayıs Cumartesi, 15:00
|Crystal Palace - Everton
|09 Mayıs Cumartesi, 15:00
|Fulham - AFC Bournemouth
|09 Mayıs Cumartesi, 15:00
|Sunderland - Manchester United
|9 Mayıs Cumartesi, 17:30
|Manchester City - Brentford
|10 Mayıs Pazar, 14:00
|Nottingham Forest - Newcastle United
|10 Mayıs Pazar, 16:30
|West Ham United - Arsenal
|11 Mayıs Pazartesi, 20:00
|Tottenham Hotspur - Leeds United
Premier Lig'in 37. haftasında oynanacak maçlar ve biletler
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Arsenal - Burnley
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Aston Villa - Liverpool
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|AFC Bournemouth - Manchester City
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Brentford - Crystal Palace
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Chelsea - Tottenham Hotspur
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Everton - Sunderland
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Leeds United - Brighton
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Manchester United - Nottingham Forest
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Newcastle United - West Ham United
|17 Mayıs Pazar, 15:00
|Wolves - Fulham
Premier Lig'in 38. haftasında oynanacak maçlar ve biletler
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Brighton - Manchester United
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Burnley - Wolves
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Crystal Palace - Arsenal
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Fulham - Newcastle United
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Liverpool - Brentford
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Manchester City - Aston Villa
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Nottingham Forest - AFC Bournemouth
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Sunderland - Chelsea
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|Tottenham Hotspur - Everton
|24 Mayıs Pazar, 16:00
|West Ham United - Leeds United
Premier Lig biletleri ne kadar?
Premier Lig biletlerinin fiyatı büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu kategoriler takımdan takıma farklılık gösterir.
Bunun yanı sıra, oturduğunuz yer de büyük bir fark yaratır. Koltuk konumu ve tribün yerleşimi fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.
Son haberlere göre, Premier League deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırladı. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmak isteyebilirsiniz.
Aşağıda, GOAL 2025-2026 Premier League kulüplerini, ev stadyumlarını, ortalama maç günü bilet fiyatlarını ve beklenen sezonluk bilet fiyat aralıklarını ayrıntılı olarak listelemiştir.
Bilet fiyatına göre 2025/26 Premier Lig kulüpleri
Premier Lig biletleri nasıl satın alınır?
Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklere kulübün resmi bilet portalı üzerinden ulaşılabilir.
İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:
- İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine.
- Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış olanlara.
- Son olarak, genel satış döneminde halka.
Vitality Stadyumu'ndaki birkaç maç için bilet satın aldığınızda, puanlarınız birikmeye başlayacak ve erişim daha kolay hale gelecektir. Bournemouth maçları, herkesin bilet satın alabileceği genel satışa sadece sınırlı durumlarda çıkar.
Premier League sezonluk biletleri kaldı mı?
Premier Lig kulüplerinin çoğu, 2025/26 sezonu için genel giriş sezonluk biletlerini tamamen satmış durumda.
Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham ve West Ham gibi popüler takımlar, bazıları 10-20 yılı aşan uzun bekleme listeleri uygulamaktadır. Örneğin, Tottenham'ın 80.000'den fazla taraftarın bulunduğu bir bekleme listesi varken, Liverpool ve Man United'da bir yer ayırtmak için on yıllarca süren sadakat gerektiği bildirilmektedir. Fulham, Leeds ve Wolves gibi daha küçük stadyumlara sahip kulüpler bile, yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle sınırlı sayıda bilet sunmakta ya da hiç bilet sunmamaktadır.
Brighton & Hove Albion ve Manchester City, resmi bekleme listesi olmaksızın ve ilk gelen ilk alır esasına göre üyelere sezonluk biletler sunmasıyla öne çıkmaktadır. Brentford, Crystal Palace ve Nottingham Forest gibi kulüpler, sadakat puanlarına veya kısa bekleme sürelerine dayalı olarak sınırlı erişim imkanı sunmaktadır. Aston Villa, biletleri tükenmiş olmasına rağmen, ek avantajlar içeren GA+ seçeneği sunmaktadır.
Premier League biletleri satın almak için üyelik gerekli mi?
Çoğu durumda, özellikle yüksek talep gören maçlar veya güçlü taraftar kitlesine sahip kulüpler için Premier League biletleri satın almak üzere üyelik önerilir veya zorunludur. Çoğu Premier League kulübü, aşağıdakilere öncelik veren kademeli bir bilet sistemi işletmektedir:
- Sezonluk bilet sahipleri
- Kulüp üyeleri (yıllık üyelik ücreti ödeyenler)
- Genel satış (eğer bilet kalırsa)
Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanı kazanma hakkı ve bazen de özel içerik veya indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüpler için, genel satış fırsatları nadiren veya hiç bulunmadığından, üyelik sahibi olmak genellikle normal maç biletlerine erişmenin tek yoludur.
Bununla birlikte, bazı kulüpler, özellikle de daha büyük kapasiteye sahip olanlar veya biletleri her zaman tam olarak satamayanlar, bilet stoğunda yer kalması durumunda maç gününe yakın bir zamanda üye olmayanların da bilet almasına izin verebilir. Üyelik satın almak, bilet alma şansınızı önemli ölçüde artırır ve genellikle koltuk garantilemek için en güvenilir yoldur.
Ucuz Premier League biletleri satın alabilir miyim?
Premier League maçları için ucuz bilet satın almanın en iyi yolu, kulüplerin resmi bilet portallarıdır.
Yüksek talebe rağmen, başka hiçbir resmi satıcı, ilgili kulüplerden daha düşük bir fiyata maç biletleri satmaz.
Satın alma ile ilgili şart ve koşulları göz önünde bulundurmayı unutmayın ve güvenilir bir kaynaktan satın aldığınızdan emin olun.