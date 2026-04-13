2025/26 Premier Lig biletleri nasıl alınır: Kalan maçlar, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

Premier Lig, futbol dünyasında heyecan ve aksiyon açısından tartışmasız en üst düzey lig olmaya devam ediyor; futbol tarihine adlarını yazdırmak için sahneye çıkan, sporun en efsanevi kulüplerinden ve oyuncularından bazıları burada yer alıyor.

Yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip olan Premier League, gerçekten eşsizdir. Şampiyon Manchester City'yi, ezeli rakibi Manchester United'ı, Liverpool gibi ağır topları ve Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur'dan oluşan güçlü üçlüyü tanıyacaksınız. Atletik yetenek ve dinamik tutku konusunda hiçbir zaman eksiklik yaşanmaz.

Yaklaşan 33. Maç Günü Premier League fikstürü ve biletleri

Tarih ve Saat (GMT) Maç Biletler 18 Nisan Cumartesi, 12:30 Brentford - Fulham Bilet 18 Nisan Cumartesi, 15:00 Leeds United - Wolves Bilet 18 Nisan Cumartesi, 15:00 Newcastle United - AFC Bournemouth Bilet 18 Nisan Cumartesi, 17:30 Tottenham Hotspur - Brighton Bilet 18 Nisan Cumartesi, 20:00 Chelsea - Manchester United Bilet 19 Nisan Pazar, 14:00 Nottingham Forest - Burnley Bilet 19 Nisan Pazar, 14:00 Aston Villa - Sunderland Bilet 19 Nisan Pazar, 14:00 Everton - Liverpool Bilet 19 Nisan Pazar, 16:30 Manchester City - Arsenal Biletler 20 Nisan Pazartesi, 20:00 Crystal Palace - West Ham United Biletler

Premier Lig 34. Hafta maç programı ve biletler

Tarih ve Saat (GMT) Maç Biletler 21 Nisan Salı, 20:00 Brighton - Chelsea Bilet 22 Nisan Çar, 20:00 Burnley - Manchester City Biletler 22 Nisan Çar, 20:00 AFC Bournemouth - Leeds United Biletler 24 Nisan Cuma, 20:00 Sunderland - Nottingham Forest Biletler 25 Nisan Cumartesi, 12:30 Fulham - Aston Villa Bilet 25 Nisan Cumartesi, 15:00 West Ham United - Everton Bilet 25 Nisan Cumartesi, 15:00 Wolves - Tottenham Hotspur Bilet 25 Nisan Cumartesi, 15:00 Liverpool - Crystal Palace Bilet 25 Nisan Cumartesi, 17:30 Arsenal - Newcastle United Bilet 27 Nisan Pazartesi, 20:00 Manchester United - Brentford Biletler

Premier Lig 35. Hafta maç programı ve biletler

Tarih ve Saat (GMT) Maç Biletler 1 Mayıs Cuma, 20:00 Leeds United - Burnley Bilet 2 Mayıs Cumartesi, 12:30 Aston Villa - Tottenham Hotspur Bilet 02 Mayıs Cumartesi, 15:00 Brentford - West Ham United Bilet 02 Mayıs Cumartesi, 15:00 Wolves - Sunderland Bilet 02 Mayıs Cumartesi, 15:00 Newcastle United - Brighton Bilet 02 Mayıs Cumartesi, 15:00 AFC Bournemouth - Crystal Palace Bilet 02 Mayıs Cumartesi, 17:30 Arsenal - Fulham Bilet 3 Mayıs Pazar, 15:30 Manchester United - Liverpool Bilet 4 Mayıs Pazartesi, 15:00 Chelsea - Nottingham Forest Bilet 04 Mayıs Pazartesi, 20:00 Everton - Manchester City Bilet

Premier Lig 36. Hafta maç programı ve biletler

Tarih ve Saat (GMT) Maç Biletler 09 Mayıs Cumartesi, 12:30 Liverpool - Chelsea Bilet 09 Mayıs Cumartesi, 15:00 Brighton - Wolves Bilet 09 Mayıs Cumartesi, 15:00 Burnley - Aston Villa Bilet 09 Mayıs Cumartesi, 15:00 Crystal Palace - Everton Bilet 09 Mayıs Cumartesi, 15:00 Fulham - AFC Bournemouth Bilet 09 Mayıs Cumartesi, 15:00 Sunderland - Manchester United Bilet 9 Mayıs Cumartesi, 17:30 Manchester City - Brentford Bilet 10 Mayıs Pazar, 14:00 Nottingham Forest - Newcastle United Bilet 10 Mayıs Pazar, 16:30 West Ham United - Arsenal Bilet 11 Mayıs Pazartesi, 20:00 Tottenham Hotspur - Leeds United Bilet

Premier Lig'in 37. haftasında oynanacak maçlar ve biletler

Tarih ve Saat (GMT) Maç Programı Biletler 17 Mayıs Pazar, 15:00 Arsenal - Burnley Biletler 17 Mayıs Pazar, 15:00 Aston Villa - Liverpool Biletler 17 Mayıs Pazar, 15:00 AFC Bournemouth - Manchester City Biletler 17 Mayıs Pazar, 15:00 Brentford - Crystal Palace Biletler 17 Mayıs Pazar, 15:00 Chelsea - Tottenham Hotspur Biletler 17 Mayıs Pazar, 15:00 Everton - Sunderland Biletler 17 Mayıs Pazar, 15:00 Leeds United - Brighton Biletler 17 Mayıs Pazar, 15:00 Manchester United - Nottingham Forest Biletler 17 Mayıs Pazar, 15:00 Newcastle United - West Ham United Biletler 17 Mayıs Pazar, 15:00 Wolves - Fulham Biletler

Premier Lig'in 38. haftasında oynanacak maçlar ve biletler

Tarih ve Saat (GMT) Maç Programı Biletler 24 Mayıs Pazar, 16:00 Brighton - Manchester United Biletler 24 Mayıs Pazar, 16:00 Burnley - Wolves Biletler 24 Mayıs Pazar, 16:00 Crystal Palace - Arsenal Biletler 24 Mayıs Pazar, 16:00 Fulham - Newcastle United Biletler 24 Mayıs Pazar, 16:00 Liverpool - Brentford Biletler 24 Mayıs Pazar, 16:00 Manchester City - Aston Villa Biletler 24 Mayıs Pazar, 16:00 Nottingham Forest - AFC Bournemouth Biletler 24 Mayıs Pazar, 16:00 Sunderland - Chelsea Biletler 24 Mayıs Pazar, 16:00 Tottenham Hotspur - Everton Biletler 24 Mayıs Pazar, 16:00 West Ham United - Leeds United Biletler

Premier Lig biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatı büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu kategoriler takımdan takıma farklılık gösterir.

Bunun yanı sıra, oturduğunuz yer de büyük bir fark yaratır. Koltuk konumu ve tribün yerleşimi fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyata satılır. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Son haberlere göre, Premier League deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırladı. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmak isteyebilirsiniz.

Aşağıda, GOAL 2025-2026 Premier League kulüplerini, ev stadyumlarını, ortalama maç günü bilet fiyatlarını ve beklenen sezonluk bilet fiyat aralıklarını ayrıntılı olarak listelemiştir.

Bilet fiyatına göre 2025/26 Premier Lig kulüpleri

Kulüp Stadyum Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş) Sezonluk Bilet Aralığı Biletler Arsenal Emirates Stadyumu 31,50 £ - 141,00 £ 1.073 £ - 2.050 £ Bilet bilgileri Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ - 944 £ Bilet bilgileri Bournemouth Vitality Stadyumu 33,00 £ - 56,00 £ 633 £ - 875 £ Bilet bilgileri Brentford Gtech Community Stadyumu 40,00 £ - 65,00 £ 495 £ - 598 £ Bilet bilgileri Brighton & Hove Albion American Express Community Stadyumu 34,00 £ - 78,00 £ 595 £ - 860 £ Bilet bilgileri Burnley Turf Moor 50,00 £ - 75,00 £ 455 £ - 500 £ Bilet bilgileri Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ - 940 £ Bilet bilgileri Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Bilet bilgileri Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ - 690 £ Bilet bilgileri Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ - 3.000 £ Bilet bilgileri Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ - TBC £ Bilet bilgileri Liverpool Anfield 9,00 £ - 61,00 £ 699 £ - 886 £ Bilet bilgileri Manchester City Etihad Stadyumu 58,00 £ - 75,00 £ 385 £ - 1.030 £ Bilet bilgileri Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Bilet bilgileri Newcastle United St James’ Park 50,00 £ - 58,00 £ 417 £ - 811 £ Bilet bilgileri Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ - 660 £ Bilet bilgileri Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Bilet bilgileri Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadyumu 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ - 2.015 £ Bilet bilgileri West Ham United Londra Stadyumu 30,00 £ - 120,00 £ 310 £ - 1.620 £ Bilet bilgileri Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ - 833 £ Bilet bilgileri

Premier Lig biletleri nasıl satın alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklere kulübün resmi bilet portalı üzerinden ulaşılabilir.

İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:

İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine. Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış olanlara. Son olarak, genel satış döneminde halka.

Vitality Stadyumu'ndaki birkaç maç için bilet satın aldığınızda, puanlarınız birikmeye başlayacak ve erişim daha kolay hale gelecektir. Bournemouth maçları, herkesin bilet satın alabileceği genel satışa sadece sınırlı durumlarda çıkar.

Premier League sezonluk biletleri kaldı mı?

Premier Lig kulüplerinin çoğu, 2025/26 sezonu için genel giriş sezonluk biletlerini tamamen satmış durumda.

Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham ve West Ham gibi popüler takımlar, bazıları 10-20 yılı aşan uzun bekleme listeleri uygulamaktadır. Örneğin, Tottenham'ın 80.000'den fazla taraftarın bulunduğu bir bekleme listesi varken, Liverpool ve Man United'da bir yer ayırtmak için on yıllarca süren sadakat gerektiği bildirilmektedir. Fulham, Leeds ve Wolves gibi daha küçük stadyumlara sahip kulüpler bile, yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle sınırlı sayıda bilet sunmakta ya da hiç bilet sunmamaktadır.

Brighton & Hove Albion ve Manchester City, resmi bekleme listesi olmaksızın ve ilk gelen ilk alır esasına göre üyelere sezonluk biletler sunmasıyla öne çıkmaktadır. Brentford, Crystal Palace ve Nottingham Forest gibi kulüpler, sadakat puanlarına veya kısa bekleme sürelerine dayalı olarak sınırlı erişim imkanı sunmaktadır. Aston Villa, biletleri tükenmiş olmasına rağmen, ek avantajlar içeren GA+ seçeneği sunmaktadır.

Premier League biletleri satın almak için üyelik gerekli mi?

Çoğu durumda, özellikle yüksek talep gören maçlar veya güçlü taraftar kitlesine sahip kulüpler için Premier League biletleri satın almak üzere üyelik önerilir veya zorunludur. Çoğu Premier League kulübü, aşağıdakilere öncelik veren kademeli bir bilet sistemi işletmektedir:

Sezonluk bilet sahipleri Kulüp üyeleri (yıllık üyelik ücreti ödeyenler) Genel satış (eğer bilet kalırsa)

Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanı kazanma hakkı ve bazen de özel içerik veya indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüpler için, genel satış fırsatları nadiren veya hiç bulunmadığından, üyelik sahibi olmak genellikle normal maç biletlerine erişmenin tek yoludur.

Bununla birlikte, bazı kulüpler, özellikle de daha büyük kapasiteye sahip olanlar veya biletleri her zaman tam olarak satamayanlar, bilet stoğunda yer kalması durumunda maç gününe yakın bir zamanda üye olmayanların da bilet almasına izin verebilir. Üyelik satın almak, bilet alma şansınızı önemli ölçüde artırır ve genellikle koltuk garantilemek için en güvenilir yoldur.

Ucuz Premier League biletleri satın alabilir miyim?

Premier League maçları için ucuz bilet satın almanın en iyi yolu, kulüplerin resmi bilet portallarıdır.

Yüksek talebe rağmen, başka hiçbir resmi satıcı, ilgili kulüplerden daha düşük bir fiyata maç biletleri satmaz.

Satın alma ile ilgili şart ve koşulları göz önünde bulundurmayı unutmayın ve güvenilir bir kaynaktan satın aldığınızdan emin olun.