2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri ne zaman? Erkekler ve kadınlar için sezon takvimi

Geçtiğimiz sezonu erkeklerde Real Madrid, kadınlarda Lyon şampiyonlukla noktalamıştı.

Yeni bir futbol sezonu daha önümüzde. Bununla birlikte Avrupa'nın seçkin kulüpleri hem erkekler hem de kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için savaşacak.

Real Madrid, geçen sezon finalde Liverpool'u yenerek 14. kez kupaya uzandı. Bu arada Lyon, Barcelona'yı yenerek Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalini tarihinde sekizinci kez kazandı.

Her iki turnuvanın da rekor kazananları bir kez daha zirveye çıkarken, 2021-22 Şampiyonlar Ligi'nde işler her zamanki gibi devam etti. Ancak bu sezon, Kasım ayında Katar'da Dünya Kupası başladığında sezon kesintiye uğrayacağı için biraz benzersiz olacak.

UEFA Erkekler Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Geçen sezon Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta başlarken, bir önceki yıl Chelsea'nin Manchester City'yi finalde mağlup ettiği maç 29 Mayıs'ta oynanmıştı.

Bu yıl, biraz gecikme var ve final 10 Haziran'da oynanacak.

UEFA Erkekler Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Bu sezonun en iyi iki Avrupa takımı İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Daha önce 2005 yılında AC Milan ile Liverpool arasındaki ikonik finale ev sahipliği yapmış olan bu stadyumda ikinci kez final oynanacak.

Taraftarlar, 'İstanbul Mucizesi' gibi büyüleyici bir final daha bekleyecek.

Stadyum, Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasındaki 2020 finaline ev sahipliği yapacaktı, ancak Covid-19 salgını nedeniyle maç Lizbon'a taşındı. Ertesi yıl da benzer bir şey oldu, maç İstanbul'daki stadyum yerine tekrar Portekiz'e alındı.

1999-2002 yılları arasında inşa edilen stadyumun kapasitesi 75.000'in üzerinde.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali genellikle Mayıs ayının ortasında oynanır.

Ancak bu yıl, 3 Haziran veya 4 Haziran gibi oynanacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Finalistler Eindhoven'da Philips Stadion'da karşılaşacak.

Stadyumun kapasitesi 36.500 civarındadır. Orada en son büyük bir Avrupa finali 2006'da, Sevilla UEFA Kupası finalinde Middlesbrough'a karşı 4-0 galip geldiğinde oynanmıştı.

UEFA Erkekler Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve eleme maçları ne zaman?

Eleme turlarının tamamlanmasının ardından Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 25 Ağustos'ta yapıldı.

İlk tur maçları 6 Eylül'de başlayacak ve grup aşamasının altıncı ve son haftası 1 Kasım'da başlayacak.

Eleme aşamaları, Dünya Kupası ve kış tatilinin ardından 2023'te başlayacak. İlk maçlar 14-15 Şubat'ta oynanacak ve 14-15 Mart haftasında sona erecek.

Çeyrek finaller Nisan'da, yarı finaller ise Mayıs'ta oynanacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve eleme maçları ne zaman?

Kadınlar Şampiyonlar Ligi sezonu Dünya Kupası tarafından çok fazla kesintiye uğramayacak, bu nedenle Katar'daki rekabet devam ederken bazı grup maçları oynanacak.

Grup aşaması 19 Ekim'de başlayacak ve 22 Aralık'ta sona erecek.