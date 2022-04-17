2022 Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi'ne mi Konferans Ligi'ne mi katılacak?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun son bölümüne girilirken, Türk futbolunu gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil etmek için verilen yarış da devam ediyor. Süper Lig'i ilk iki sıra içerisinde tamamlayacak takımın Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynarken, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takım ise Türkiye Kupası'nı kazanan takım olacak.

Trabzonspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Sivasspor'un yarı finalde yer aldığı Türkiye Kupası'nı kazanacak takım Trabzonspor olursa ve bordo-mavili takım oldukça yakın olduğu Süper Lig'de de mutlu sona ulaşırsa, Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan takım ligi üçüncü sırada bitirecek olan takım olacak.

Trabzonspor'un hem ligi hem kupayı kazandığı senaryoda üçüncü Türkiye Kupası'na giderken, dördüncü ve beşinci ise Konferans Ligi'nde yer alacak. Kupayı Trabzonspor'dan farklı bir takımın kazanması halinde ise söz konusu takım Süper Lig'deki yeri ne olursa olsun gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkını elde edecek.

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