2022 Katar Dünya Kupası'nda yayıncılar teknik direktörlerden devre arası röportajları isteyebilecek

Televizyon izleyicilerine daha fazla erişim isteyen FIFA, Dünya Kupası'nda teknik direktörlerin devre arası röportajları vermesine olanak sağlayacak.

NELER OLDU? FIFA, televizyon izleyicilerine daha fazla erişim sağlamak için Dünya Kupası'nda teknik direktörlerin devre arası röportajları yapmalarına olanak tanıyacak. Pek çok teknik direktörün devre arası röportajlarını kabul etmesi beklenmezken, Gareth Southgate gibi teknik adamların Katar'da devre arasında röportaj verebileceği öngörülüyor.

BBC ve ITV gibi lisans hakları bulunan medya kuruluşların ilgili ekipler tarafından talebin kabul edilmesi halinde röportajları gerçekleştirmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU? Ağustos ayında Crystal Palace menajeri Patrick Vieira, Arsenal maçında ikinci yarı başlamadan önce Sky Sports'a devre arasında röportaj vermişti. Vieira, Premier Lig'de devre arası röportajlarına katılan ilk menajer olmuştu.

Yaz aylarında yapılan bir değişiklik sonucu Birleşik Krallık yayıncıları, devre arasında ilgili kişi tarafından kabul edilmesi halinde menajerlere soru yöneltebiliyor.

Salı günü Newcastle menajeri Eddie Howe, Everton karşılaşmasının devre arasında demeç verdi.