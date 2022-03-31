2022 Katar Dünya Kupası için grup kuraları ne zaman çekiliyor? Torbalar belli oldu mu?
2022 Dünya Kupası grup aşaması için kura çekilişi yaklaşıyor ve takımlar dört farklı torbaya ayrıldı.
Futbolun en büyük Milli Takımlarından bazıları Katar'da temsil edilecek, ancak ne tür bir grupta yer alabilirler?
GOAL, 2022 grup aşaması çekilişi öncesinde Dünya Kupası sıralamaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi size bildiriyor.
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2022 Dünya Kupası kura çekimi
Dünya Kupası çekilişi için onaylanmış torbalar aşağıda görülebilir.
2. Torba
3. Torba
4. Torba
Katar
Meksika
Senegal
Cameroon
Brezilya
Hollanda
İran
Kanada
Belçika
Danimarka
Japonya
Evator
Fransa
Almanya
Fas
Suudi Arabistan
Arjantin
Uruguay
Sırbistan
Gana
İngiltere
İsviçre
Polanya
Kosta Rica / Yeni Zelenda
İspanya
ABD
Güney Kore
Peru, Avustralya / Birleşik Arap Emirlikleri
Portekiz
Hırvatistan
Tunus
Galler, İskoçya / Ukrayna
Brezilya, Fransa, İngiltere ve Portekiz, 1. torbadaki takımlar arasında yer alıyor, yani aynı grupta olma ihtimalleri yok.
Sadio Mane'nin Senegal'i Robert Lewandowski'nin Polonya'sı ile birlikte 3. Torbada, 1986'dan beri ilk Dünya Kupası'nda olan Kanada ise 4. Torbada yer alıyor.
2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi ne zaman?
Dünya Kupası grup aşaması için kura çekimi 1 Nisan 2022'de yapılacak.
Doha'daki çekiliş, Hindistan'ın yerel saatine göre 17:00’de başlayacak.
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