2022 Katar Dünya Kupası için grup kuraları ne zaman çekiliyor? Torbalar belli oldu mu?

2022 Dünya Kupası grup aşaması için kura çekilişi yaklaşıyor ve takımlar dört farklı torbaya ayrıldı.

Futbolun en büyük Milli Takımlarından bazıları Katar'da temsil edilecek, ancak ne tür bir grupta yer alabilirler?

GOAL, 2022 grup aşaması çekilişi öncesinde Dünya Kupası sıralamaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi size bildiriyor.

2022 Dünya Kupası kura çekimi

Dünya Kupası çekilişi için onaylanmış torbalar aşağıda görülebilir.

Torba 2. Torba 3. Torba 4. Torba Katar Meksika Senegal Cameroon Brezilya Hollanda İran Kanada Belçika Danimarka Japonya Evator Fransa Almanya Fas Suudi Arabistan Arjantin Uruguay Sırbistan Gana İngiltere İsviçre Polanya Kosta Rica / Yeni Zelenda İspanya ABD Güney Kore Peru, Avustralya / Birleşik Arap Emirlikleri Portekiz Hırvatistan Tunus Galler, İskoçya / Ukrayna

Brezilya, Fransa, İngiltere ve Portekiz, 1. torbadaki takımlar arasında yer alıyor, yani aynı grupta olma ihtimalleri yok.

Sadio Mane'nin Senegal'i Robert Lewandowski'nin Polonya'sı ile birlikte 3. Torbada, 1986'dan beri ilk Dünya Kupası'nda olan Kanada ise 4. Torbada yer alıyor.

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi beşinci kez Dünya Kupası'na gidiyorlar 🐐 pic.twitter.com/eUl7eUyknT — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 29, 2022

2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi ne zaman?

Dünya Kupası grup aşaması için kura çekimi 1 Nisan 2022'de yapılacak.

Doha'daki çekiliş, Hindistan'ın yerel saatine göre 17:00’de başlayacak.

Daha fazlası için:

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın sözleşmesindeki tüm detaylar ortaya çıktı: Serbest kalma maddesi yok