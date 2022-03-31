2022 Katar Dünya Kupası için grup kuraları ne zaman çekiliyor? Torbalar belli oldu mu?

Goal Türkiye
Getty

2022 yılında Katar'da düzenlecek olan Dünya Kupası için kuralar çekiliyor.

2022 Dünya Kupası grup aşaması için kura çekilişi yaklaşıyor ve takımlar dört farklı torbaya ayrıldı. 

Futbolun en büyük Milli Takımlarından bazıları Katar'da temsil edilecek, ancak ne tür bir grupta yer alabilirler?

GOAL, 2022 grup aşaması çekilişi öncesinde Dünya Kupası sıralamaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi size bildiriyor. 

Editörün Seçtikleri

2022 Dünya Kupası kura çekimi

Dünya Kupası çekilişi için onaylanmış torbalar aşağıda görülebilir.

  1. Torba

2. Torba

3. Torba

4. Torba

Katar

Meksika

Senegal

Cameroon

Brezilya

Hollanda

İran

Kanada

Belçika

Danimarka

Japonya

Evator

Fransa

Almanya

Fas

Suudi Arabistan

Arjantin

Uruguay

Sırbistan

Gana

İngiltere

İsviçre

Polanya

Kosta Rica / Yeni Zelenda

İspanya

ABD

Güney Kore

Peru, Avustralya / Birleşik Arap Emirlikleri

Portekiz

Hırvatistan

Tunus

Galler, İskoçya / Ukrayna

Brezilya, Fransa, İngiltere ve Portekiz, 1. torbadaki takımlar arasında yer alıyor, yani aynı grupta olma ihtimalleri yok. 

Sadio Mane'nin Senegal'i Robert Lewandowski'nin Polonya'sı ile birlikte 3. Torbada, 1986'dan beri ilk Dünya Kupası'nda olan Kanada ise 4. Torbada yer alıyor. 

2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi ne zaman?

Dünya Kupası grup aşaması için kura çekimi 1 Nisan 2022'de yapılacak.

Doha'daki çekiliş, Hindistan'ın yerel saatine göre 17:00’de başlayacak. 

Daha fazlası için:

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın sözleşmesindeki tüm detaylar ortaya çıktı: Serbest kalma maddesi yok