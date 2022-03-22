2022 Dünya Kupası play-off maçında Portekiz'in stoper ikilisi Pepe ve Dias, Türkiye'ye karşı oynayamayacak

Portekiz, Katar 2022 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'ye karşı oynayacakları maçta ilk iki tercihi stoperinden yoksun olacak.

Ülkenin bu yılki turnuvayı yapma umutlarına büyük bir darbe olarak, Fernando Santos'un ekibi, Ruben Dias'ın sakatlığının ardından Pepe'den de gelen haberle birlikte normalde kullandığı stoper ikilisinden mahrum olarak Türkiye'nin karşısına çıkacak.

Ronaldo, muhtemelen son Dünya Kupası'na ulaşmaya çalışıyor - ancak Portekiz önümüzdeki birkaç hafta içinde başarısız olursa umutları daha başlamadan suya düşebilir.

Ne söylendi?

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan açıklamada "Pepe'nin, Covid-19 testi pozitf çıktı ve planlanan izolasyon günlerini yerine getirecek" denildi.

"Milli Takım Antrenörü Fernando Santos, U21 Milli Takımı'nın hizmetinde olan Lille'nin defans oyuncusu Tiago Djalo'yu yerine davet etti.

"Milli Takım bu öğleden sonra Cidade do Futebol'da Türkiye ile 2022 Dünya Kupası play-off maçına antrenman yapıyor olacak."

Portekiz'in durumu

UEFA elemelerinin ilk aşamasına favori olarak girmesine rağmen, Portekiz A Grubu'nu ikinci sırada bitirdi ve grupta Sırbistan'ın arkasında kaldı.

Bu, Ronaldo ve Portekiz'in C Yolu kapsamında Türkiye'ye karşı eleme maçı oynayacağı anlamına geliyor.

Yarı final karşılaşmasını kazanırlarsa, Euro 2020 şampiyonu İtalya veya Kuzey Makedonya ile Dünya Kupası'na katılmak için final oynayacaklar.

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