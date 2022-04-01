2022 Dünya Kupası'nın ilk şarkısı 'Hayya Hayya (Better Together)' yayınlandı

FIFA, 1 Nisan Cuma günü yapılacak grup aşaması kura çekimi öncesinde Katar 2022 Dünya Kupası'nın ilk şarkısın yayınladı.

Parçanın ilk halka açık performansı Doha'da TSİ 19.00'da başlayacak olan ve Aisha, Davido ile Trinidad Cardona'nın da yer aldığı kura çekiminde gerçekleşecek.

Turnuva, ilk kez, dünyanın dört bir yanında çeşitli müzik türlerini benimseyen uluslararası sanatçıların yer aldığı şarkı koleksiyonuna sahip olacak.

FIFA'nın şarkısı hangisi?

FIFA'nın yayınladığı parçanın adı "Hayya Hayya (Better Together)"

Aisha kim?

Katar'ın en tanınmış şarkıcılarından biri olan Aisha, "Ülkem Katar için bu büyük dönüm noktasının parçası olmaktan onurluyum" dedi.

"Şarkının birliktelik ve neşe mesajını hissettim, bu şarkıyı yapma yolculuğumuz boyunca mutluluk hep bizimleydi"

Trinidad Cardona kim?

Trinidad Cardona, Amerikalı bir ünlü. Arizona doğumlu pop sanatçısı, 'Dinero' single'ı ile küresel başarıya ulaştı.

I love Qatar pic.twitter.com/raJfb2Iq9I — Trinidad Cardona (@TrinidadCMusic) March 29, 2022

Katar için yaptıkları şarkı hakkında konuşan Trinidad Cardona şunları söyledi: "Şarkıyı ilk duyduğumda hemen havaya girdim"

"Bu bir kutlama, dünyanın her yerinden insanlar bir araya geliyor ve ben bu mesajı seviyorum."

Davido kim?

Davido, şarkıcı olmanın yanı sıra besteci ve yapımcı. ABD, Atlanta doğumlu ancak Nijerya'da büyüdü. Bu kültürel karışım, "Don Jazzy", "2 Face Idibia", ve "Wande Coal" gibi ünlü şarkılarına yansıdı ve onu Nijerya'nın en popüler sanatçılarından biri haline getirdi.

Davido, Dünya Kupası şarkısıyla ilgili şunları söyledi: "Tüm dünyayı bir araya getiren bu etkinliğin bir parçası olmak çok güzel. 'Birlikte daha iyiyiz' kalbime dokundu. Nasıl hayır diyebilirdim ki?"

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