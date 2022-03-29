2022 Dünya Kupası kura çekimi: İşleyiş nasıl, sıralamalar ve bilmeniz gereken her şey

Katar, dünya çapında milyarlarca seyirciye ulaşan sporun en prestijli futbol turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, 2022 Dünya Kupası için heyecan artıyor.

Takımlar turnuvadaki yerlerini ayırttı ve yakında katılan her ülkeyi öğreneceğiz. Ancak, turnuva başlamadan önce takımlar gruplara ayrılmalıdır.

2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi yaklaşırken, GOAL işleyişin nasıl olduğu, sıralamalar ve daha fazlası hakkında bilmeniz gereken her şeyi size getiriyor.

2022 Dünya Kupası kurasında işleyiş nasıl?

Genel prosedür

Kura çekimini takip etmek zor olabilir, ancak aşağıdaki prosedür ile basitleştirilmiş bir açıklama yapıyoruz.

Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 takım, sekiz takımdan oluşan dört pota ayrılır.

Takımlar her pottan çekilir ve sekiz gruba ayrılır. Önce Pot 1, ardından Pot 2, ardından Pot 3 ve son olarak Pot 4 boşaltılır.

Prosedür, takım potundan bir top çekilecek ve daha sonra A'dan H'ye sekiz gruptan birine tahsis edilecektir.

İstisnalar

Kura çekiminde bir takım kısıtlamalar var. Şu şekilde:

Ev sahibi olarak Katar farklı renkte bir top ile temsil edilir ve A1 pozisyonuna atanır. Kalan yedi üst sıra, daha sonra B'den H'ye kadar olan gruplarda birincil takımlar olarak çekilir. FIFA'nın genel prensibi, her bir eleme bölgesinden sadece bir takımın tek bir grupta yer almasıdır. Bu, örneğin Brezilya'nın Ekvador ile eşleştirilemeyeceği anlamına gelir. Ancak, bu ilke UEFA takımları için geçerli değildir. Her grupta en az bir, ancak ikiden fazla olmayan UEFA takımı olmalıdır. Avrupa takımlarına ayrılan 13 yer ile bu, sekiz gruptan beşinin o kıtadan iki takıma sahip olacağı anlamına geliyor. Kıtalararası play-off eşleşmeleri: AFC takımı - CONMEBOL takımı ve CONCACAF takımı - OFC takımı

Dünya Kupası 2022 grup aşaması kura çekimi

31 Mart 2022'de yayınlanan FIFA sıralamasına göre dört kategori var.

Torba 1, ev sahibi Katar'ı ve en yüksek puanlı yedi takımı içeriyor. Torba 2, sonraki sekiz en yüksek puanlı tarafından doldurulur. Torba 3, ondan sonraki en iyi sekiz kalifiye takımı içerir. 4. torba, iki kıtalararası play-off kazananı ve son UEFA play-off kazananı ile birlikte sonraki en yüksek dereceli beş takımı içerir.

Aşağıdaki tablo, FIFA sıralamasının onaylanmasının ardından 31 Mart'ta güncellenecektir.

1.Torba 2. Torba 3. Torba 4. Torba Katar Takım 9 Takım 17 Takım 25 Takım 2 Takım 10 Takım 18 Takım 26 Takım 3 Takım 11 Takım 19 Takım 27 Takım 4 Takım 12 Takım 20 Takım 28 Takım 5 Takım 13 Takım 21 Takım 29 Takım 6 Takım 14 Takım 22 Kıtalararası play-off kazananı Takım 7 Takım 15 Takım 23 Kıtalararası play-off kazananı Takım 8 Takım 16 Takım 24 UEFA play-off kazananı

2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman?

2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi 1 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak.

Doha Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliklerin yerel saatle 17:00'de başlaması planlanıyor.

Katar ile Türkiye arasında saat farkının olmaması sebebiyle kura çekimi, Türkiye'de de 17:00'den itibaren takip edilebilecek.

2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçı 21 Kasım 2022'de oynanacak. Ev sahibi Katar ve A Grubu'ndan başka bir takım oynayacak. Karşılaşma yerel saatle 13:00'te başlayacak.

Nisan ayında yapılacak kura çekimi ile takımların rakiplerine hazırlanmak için yaklaşık sekiz ayı olacak.

Turnuva yaklaşık bir ay sürecek ve final 18 Aralık 2022'de oynanacak. Bu maç yerel saatle 18.00'de başlayacak.

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Influencer Kupası

Influencer Kupası, 28 ve 29 Mart tarihlerinde Katar'ın Doha kentinde gerçekleşecek. Dünyanın farklı yerlerinden içerik üreticiler için bir turnuvadır. Katar Teslimat ve Miras Yüksek Komitesi tarafından düzenlenen etkinlik, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılacak sekiz stadyumdan biri olan 974 Stadyumu'nda yapılacak.

Turnuvada 25'ten fazla içerik üretici olacak. İçerik oluşturucular kendi kıtalarını (Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya) iki aşamada 5x5'lik bir yarışmada temsil edecekler. İlk gün Round Robin grup aşaması ve ikinci gün Final ve Üçüncülük. Her iki günde de oyunlar yerel saatle 14:00'te başlayacak ve Roadto2022 ve GOAL sosyal kanallarından takip edilebilecek.

Etkinlik ayrıca her iki gün boyunca etkinliklerde yer alacak olan Katar Mirası Elçileri ve Cafu, Samuel Eto'o, Tim Cahill, Javier Mascherano, Lothar Matthaus ve Marcel Desailly gibi diğer FIFA efsanelerini bir araya getirecek. Qatar Airways sponsorluğunda düzenlenen Influencer Cup, çeşitli yerlerden futbol içerik oluşturucularının, bağlantı kurmak için futbolu kullanarak meslektaşlarıyla etkileşim kurmasını görmek için ender bir fırsat. Katılımcılar arasında Billy Wingrove, Sean Garnier, Werevertumorro ve Morena Beltran gibi yüksek profilli influencerlar da yer alıyor.