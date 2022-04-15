2022 Dünya Kupası: Bilet fiyatları ne kadar? Nereden satın alabilirsiniz?

Tolga İnan
Getty

Katar'daki Dünya Kupası için bilet kovalayan futbolseverlerin bilmesi gereken her şey burada.

2022 Dünya Kupası'na sayılı aylar kaldı ve ev sahibi Katar tarihi bir turnuvaya hazırlanıyor.

Grup kuraları çekildi ve favoriler için finale giden yol belirlendi. Futbolseverler ise dünyanın en büyük futbol etkinliğine bilet alabilmek için harekete geçti.

Peki bilet fiyatları ne kadar ve biletleri nereden alabilirsiniz? GOAL sizi bu soruların yanıtlarıyla buluşturuyor.

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2022 Dünya Kupası biletleri nerede satılıyor?

Dünya Kupası biletleri FIFA'nın resmi sitesinden satın alınabiliyor. Bilet almak isteyen futbolseverlerin öncelikle FIFA bilet portalında üyelik oluşturması gerekiyor.

FIFA, 29 Mart'ta sona eren ilk satış döneminde 800 binin üzerinde bilet satıldığını açıkladı. Biletlerin önemli bölümünü Katar, ABD, İngiltere, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan futbolseverler satın aldı.

Yeni başlayan ikinci satış dönemi ise 29 Nisan'a kadar sürecek. FIFA'ya göre bu süreçte bilet almaya hak kazanacak futbolseverler talipler arasından rastgele belirlenecek.

Kupaya daha yakın bir tarihte, bir satış dönemi daha gerçekleşecek.

2022 Dünya Kupası bilet fiyatları

EMBED ONLY World Cup 2022 ticket prices
FIFA

FIFA biletleri fiyatlarına göre dört kategoriye ayırdı.

Birinci, ikinci ve üçüncü kategori biletleri tüm dünyadaki futbolseverler internet üzerinden satın alabiliyor. Dördüncü kategori ise Katarlılara ayrılmış durumda.

Yukarıdaki görselde Katar riyali cinsinden bilet fiyatları yer alıyor. Alttaki tabloda ise 15 Nisan 2022 itibarıyla fiyatların Türk lirası karşlığını bulabilirsiniz.

Maç

Kat 1

Kat 2

Kat 3

Kat 4

Engelli bireylere ayrılmış biletler

Açılış maçı (No 1)

8983

6383

5734

783

783

Grup aşaması (No 2-48)

3192

2389

994

153

153

Son 16 (No 49-56)

3994

2981

1396

267

267

Çeyrek final (No 57-60)

6192

4185

2982

1185

1185

Yarı final (No 61-62)

9900

9575

5182

1987

1987

Üçüncülük maçı (No 63)

6192

4377

2982

1185

1185

Final (No 64)

23376

14583

8794

2981

2981

Dünya Kupası'nda ikinci el bilet satışı olacak mı?

Hayır, biletler sadece FIFA.com üzerinden satılacak.

Biletleri başka birine transfer etmenin tek yolu FIFA'nın yazılı iznini almak.

In short, if you purchase tickets elsewhere other than FIFA.com, you run the risk of them being counterfeit or being cancelled by FIFA with no refund.

FIFA.com dışında bir yerden bilet aldığınız takdirde, biletinizin ücret iadesi olmaksızın iptal edilmesi riskiyle karşılaşabilirsiniz.

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