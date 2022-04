2022 Dünya Kupası: Bilet fiyatları ne kadar? Nereden satın alabilirsiniz?

2022 Dünya Kupası'na sayılı aylar kaldı ve ev sahibi Katar tarihi bir turnuvaya hazırlanıyor.

Grup kuraları çekildi ve favoriler için finale giden yol belirlendi. Futbolseverler ise dünyanın en büyük futbol etkinliğine bilet alabilmek için harekete geçti.

Peki bilet fiyatları ne kadar ve biletleri nereden alabilirsiniz? GOAL sizi bu soruların yanıtlarıyla buluşturuyor.

2022 Dünya Kupası biletleri nerede satılıyor?

Dünya Kupası biletleri FIFA'nın resmi sitesinden satın alınabiliyor. Bilet almak isteyen futbolseverlerin öncelikle FIFA bilet portalında üyelik oluşturması gerekiyor.

FIFA, 29 Mart'ta sona eren ilk satış döneminde 800 binin üzerinde bilet satıldığını açıkladı. Biletlerin önemli bölümünü Katar, ABD, İngiltere, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan futbolseverler satın aldı.

Yeni başlayan ikinci satış dönemi ise 29 Nisan'a kadar sürecek. FIFA'ya göre bu süreçte bilet almaya hak kazanacak futbolseverler talipler arasından rastgele belirlenecek.

Kupaya daha yakın bir tarihte, bir satış dönemi daha gerçekleşecek.

2022 Dünya Kupası bilet fiyatları

FIFA

FIFA biletleri fiyatlarına göre dört kategoriye ayırdı.

Birinci, ikinci ve üçüncü kategori biletleri tüm dünyadaki futbolseverler internet üzerinden satın alabiliyor. Dördüncü kategori ise Katarlılara ayrılmış durumda.

Yukarıdaki görselde Katar riyali cinsinden bilet fiyatları yer alıyor. Alttaki tabloda ise 15 Nisan 2022 itibarıyla fiyatların Türk lirası karşlığını bulabilirsiniz.

Maç Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Engelli bireylere ayrılmış biletler Açılış maçı (No 1) 8983 6383 5734 783 783 Grup aşaması (No 2-48) 3192 2389 994 153 153 Son 16 (No 49-56) 3994 2981 1396 267 267 Çeyrek final (No 57-60) 6192 4185 2982 1185 1185 Yarı final (No 61-62) 9900 9575 5182 1987 1987 Üçüncülük maçı (No 63) 6192 4377 2982 1185 1185 Final (No 64) 23376 14583 8794 2981 2981

Dünya Kupası'nda ikinci el bilet satışı olacak mı?

Hayır, biletler sadece FIFA.com üzerinden satılacak.

Biletleri başka birine transfer etmenin tek yolu FIFA'nın yazılı iznini almak.

In short, if you purchase tickets elsewhere other than FIFA.com, you run the risk of them being counterfeit or being cancelled by FIFA with no refund.

FIFA.com dışında bir yerden bilet aldığınız takdirde, biletinizin ücret iadesi olmaksızın iptal edilmesi riskiyle karşılaşabilirsiniz.