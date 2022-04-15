2022 Dünya Kupası: Bilet fiyatları ne kadar? Nereden satın alabilirsiniz?
2022 Dünya Kupası'na sayılı aylar kaldı ve ev sahibi Katar tarihi bir turnuvaya hazırlanıyor.
Grup kuraları çekildi ve favoriler için finale giden yol belirlendi. Futbolseverler ise dünyanın en büyük futbol etkinliğine bilet alabilmek için harekete geçti.
Peki bilet fiyatları ne kadar ve biletleri nereden alabilirsiniz? GOAL sizi bu soruların yanıtlarıyla buluşturuyor.
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2022 Dünya Kupası biletleri nerede satılıyor?
Dünya Kupası biletleri FIFA'nın resmi sitesinden satın alınabiliyor. Bilet almak isteyen futbolseverlerin öncelikle FIFA bilet portalında üyelik oluşturması gerekiyor.
FIFA, 29 Mart'ta sona eren ilk satış döneminde 800 binin üzerinde bilet satıldığını açıkladı. Biletlerin önemli bölümünü Katar, ABD, İngiltere, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan futbolseverler satın aldı.
Yeni başlayan ikinci satış dönemi ise 29 Nisan'a kadar sürecek. FIFA'ya göre bu süreçte bilet almaya hak kazanacak futbolseverler talipler arasından rastgele belirlenecek.
Kupaya daha yakın bir tarihte, bir satış dönemi daha gerçekleşecek.
2022 Dünya Kupası bilet fiyatları
FIFA biletleri fiyatlarına göre dört kategoriye ayırdı.
Birinci, ikinci ve üçüncü kategori biletleri tüm dünyadaki futbolseverler internet üzerinden satın alabiliyor. Dördüncü kategori ise Katarlılara ayrılmış durumda.
Yukarıdaki görselde Katar riyali cinsinden bilet fiyatları yer alıyor. Alttaki tabloda ise 15 Nisan 2022 itibarıyla fiyatların Türk lirası karşlığını bulabilirsiniz.
Maç
Kat 1
Kat 2
Kat 3
Kat 4
Engelli bireylere ayrılmış biletler
Açılış maçı (No 1)
8983
6383
5734
783
783
Grup aşaması (No 2-48)
3192
2389
994
153
153
Son 16 (No 49-56)
3994
2981
1396
267
267
Çeyrek final (No 57-60)
6192
4185
2982
1185
1185
Yarı final (No 61-62)
9900
9575
5182
1987
1987
Üçüncülük maçı (No 63)
6192
4377
2982
1185
1185
Final (No 64)
23376
14583
8794
2981
2981
Dünya Kupası'nda ikinci el bilet satışı olacak mı?
Hayır, biletler sadece FIFA.com üzerinden satılacak.
Biletleri başka birine transfer etmenin tek yolu FIFA'nın yazılı iznini almak.
In short, if you purchase tickets elsewhere other than FIFA.com, you run the risk of them being counterfeit or being cancelled by FIFA with no refund.
FIFA.com dışında bir yerden bilet aldığınız takdirde, biletinizin ücret iadesi olmaksızın iptal edilmesi riskiyle karşılaşabilirsiniz.Daha fazla okuma