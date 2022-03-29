2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Kritik Cezayir maçı öncesi Aboubakar'ın sakatlık durumu nasıl?

Kamerun teknik direktörü Rigobert Song, Vincent Aboubakar'ın Salı günü Cezayir'e karşı oynanacak 2022 Dünya Kupası elemelerinin ikinci ayağı için hazır olacağından emin görünüyor.

Cuma günkü ilk maçta Aboubakar, 1-0 yenildikleri maçta sadece 45 dakika oynadı.

İslam Slimani'nin 40. dakikada attığı kafa vuruşu, Cezayir'e galibiyeti getirdi. Eski Fenerbahçeli forvetin attığı bu gol deplasman ekibine önemli bir ilk ayak avantajı getirdi.

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Song, verdiği bilgide, Kamerun kaptanının topuğundan sakatlandığını ve daha fazla zarar görmemesi için karşılaşmanın başlarında değiştirildiğini açıkladı.

"Vincent Aboubakar'ın tekrarlayan topuk sorunu var. Bu akşam sahanın ağırlaşması acıyı daha da kötüleştirdi. Bu yüzden en kötü senaryoyu önlemek için arada onu değiştirdik" dedi Caf web sitesinde yaptığı açıklamada.

"Bir sonraki maçımızda neler olacağını göreceğiz, ancak takıma yardımcı olmak için hazır olacağından eminiz."

Aboubakar, Kamerun takımında kilit bir oyuncu olmaya devam ediyor ve 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda yedi maçta sekiz golle en çok gol atan oyuncu oldu.

Kamerun teknik direktörü olarak ilk maçında yenilgiye uğrayan Song, takımının ilk maçta kaybetmesine rağmen turu geçeceğinden emin.

"Performansımız fena değildi. Yapılması gerekeni yaptık. Kendimize güveniyoruz, rövanş maçında sonuç almamız gerekiyor. Katar'da yer almaya çalışacağız" dedi.

Kamerun, FIFA Dünya Kupası'nda bu zamana kadar yedi kez yer aldı, ancak Rusya 2018'deki son turnuvaya katılamadı.

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