Eleme gruplarının tamamlanmasının ardından 2022 Dünya Kupası’nda yer alacak Avrupa takımları büyük oranda belli oldu. Kalan üç bilet için ise 12 takım mücadele edecek.

Katar’daki dev turnuvaya direkt katılım hakkı kazanamayan takımlar, iki maçtan oluşan mini turnuva formatındaki play-off aşamasında mücadele edecek.

Peki, sistem nasıl işliyor ve hangi takımlar paly-off mücadelesi verecek? GOAL, tüm detayları sizler için derledi.

2022 Dünya Kupası play-off’larında hangi takımlar mücadele edecek?

Takım Seri başı durumu Portekiz Seri başı İskoçya Seri başı İtalya Seri başı Rusya Seri başı İsveç Seri başı Galler Seri başı Türkiye Seri başı değil Polonya Seri başı değil Kuzey Makedonya Seri başı değil Ukrayna Seri başı değil Avusturya Seri başı değil Çekya Seri başı değil

Eleme gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ve Uluslar Ligi’nden dahil edilen iki takım, Dünya Kupası bileti için play-off’larda mücadele edecek.

Bu takımlar, seri başı olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki torbaya ayrılacak.

Cristiano Ronaldolu Portekiz’in yanı sıra son Avrupa Şampiyonu İtalya da seri başı olarak kura çekimine katılacak. Türkiye ise seri başı olmayacak, dolayısıyla ev sahibi avantajına da sahip olmayacak.

Türkiye’nin yanı sıra Robert Lewandowski’ye sahip olan Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Avusturya ve Çekya da seri başı olmayan diğer takımlar olarak yer alacak.

2022 Dünya Kupası play-off sistemi nasıl işliyor?

12 takım; her biri dört takımdan oluşan A, B veya C yollarına ayrılacak. Her yol, iki yarı final ve bir final içerecek. Kazananlar ise Katar biletini alacak. Toplamda üç takım Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanmış olacak.

Seri başı olan altı takım, yarı finalleri evinde oynama avantajına sahip olacak. Finalin hangi takımın evinde oynanacağı ise ayrı bir kura sonucu belirlenecek.

Play-off’ların şablonu şu şekilde

A eşleşmesi

Aşama Ev sahibi takım Deplasman takımı 1. yarı final Birinci torbadan gelen takım İkinci torbadan gelen takım 2. yarı final Birinci torbadan gelen takım İkinci torbadan gelen takım Final 1. ve 2. yarı finallerin kazananı 1. ve 2. yarı finallerin kazananı

B eşleşmesi

Aşama Ev sahibi takım Deplasman takımı 3. yarı final Birinci torbadan gelen takım İkinci torbadan gelen takım 4. yarı final Birinci torbadan gelen takım İkinci torbadan gelen takım Final 3. ve 4. yarı finallerin kazananı 3. ve 4. yarı finallerin kazananı

C eşleşmesi

Aşama Ev sahibi takım Deplasman takımı 5. yarı final Birinci torbadan gelen takım İkinci torbadan gelen takım 6. yarı final Birinci torbadan gelen takım İkinci torbadan gelen takım Final 5. ve 6. yarı finallerin kazananı 5. ve 6. yarı finallerin kazananı

2022 Dünya Kupası play-off’ları ne zaman?

Merakla beklenen play-off karşılaşmalarının yarı finalleri, 24 Mart 2022 Perşembe günü başlayacak.

Finaller ise 29 Mart 2022 Salı günü gerçekleşecek.

Maç saatleri, kura çekiminin ardından UEFA tarafından belirlenecek.

2022 Dünya Kupası play-off kuraları ne zaman çekilecek?

Kura çekimi, 26 Kasım 2021 Cuma günü Nyon’daki FIFA merkezinde gerçekleşecek.

Kura çekimi hakkındaki detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

Dünya Kupası’nın grup maçları, 21 Kasım 2022’de başlayacak. İlk maçta ev sahibi Katar, henüz belli olmayan rakibiyle karşılaşacak.

Bundan önce yaz aylarında düzenlenen Dünya Kupası, 2022 yılında ilk kez Kasım-Aralık aylarında sahne alacak.

Turnuvanın finali, 18 Aralık 2022’de oynanacak.