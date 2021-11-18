2022 Dünya Kupası play-off'ları: Avrupa'da turnuvaya katılacak takımlar nasıl belirlenecek?

Osman Can Erkut
Getty/Goal composite

Tükiye'nin de arasında bulunduğu 12 takım, Avrupa için kalan üç Katar biletini almak için mücadele edecek...

Eleme gruplarının tamamlanmasının ardından 2022 Dünya Kupası’nda yer alacak Avrupa takımları büyük oranda belli oldu. Kalan üç bilet için ise 12 takım mücadele edecek.

Katar’daki dev turnuvaya direkt katılım hakkı kazanamayan takımlar, iki maçtan oluşan mini turnuva formatındaki play-off aşamasında mücadele edecek.

Peki, sistem nasıl işliyor ve hangi takımlar paly-off mücadelesi verecek? GOAL, tüm detayları sizler için derledi.

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2022 Dünya Kupası play-off’larında hangi takımlar mücadele edecek?

Takım

Seri başı durumu

Portekiz

Seri başı

İskoçya

Seri başı

İtalya

Seri başı

Rusya

Seri başı

İsveç

Seri başı

Galler

Seri başı

Türkiye

Seri başı değil

Polonya

Seri başı değil

Kuzey Makedonya

Seri başı değil

Ukrayna

Seri başı değil

Avusturya

Seri başı değil

Çekya

Seri başı değil

Eleme gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ve Uluslar Ligi’nden dahil edilen iki takım, Dünya Kupası bileti için play-off’larda mücadele edecek.

Bu takımlar, seri başı olanlar ve olmayanlar olmak üzere iki torbaya ayrılacak.

Cristiano Ronaldolu Portekiz’in yanı sıra son Avrupa Şampiyonu İtalya da seri başı olarak kura çekimine katılacak. Türkiye ise seri başı olmayacak, dolayısıyla ev sahibi avantajına da sahip olmayacak.

Türkiye’nin yanı sıra Robert Lewandowski’ye sahip olan Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Avusturya ve Çekya da seri başı olmayan diğer takımlar olarak yer alacak.

2022 Dünya Kupası play-off sistemi nasıl işliyor?

12 takım; her biri dört takımdan oluşan A, B veya C yollarına ayrılacak. Her yol, iki yarı final ve bir final içerecek. Kazananlar ise Katar biletini alacak. Toplamda üç takım Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanmış olacak.

Seri başı olan altı takım, yarı finalleri evinde oynama avantajına sahip olacak. Finalin hangi takımın evinde oynanacağı ise ayrı bir kura sonucu belirlenecek.

Play-off’ların şablonu şu şekilde

A eşleşmesi

AşamaEv sahibi takımDeplasman takımı
1. yarı finalBirinci torbadan gelen takımİkinci torbadan gelen takım
2. yarı finalBirinci torbadan gelen takımİkinci torbadan gelen takım
Final1. ve 2. yarı finallerin kazananı1. ve 2. yarı finallerin kazananı

B eşleşmesi

AşamaEv sahibi takımDeplasman takımı
3. yarı finalBirinci torbadan gelen takımİkinci torbadan gelen takım
4. yarı finalBirinci torbadan gelen takımİkinci torbadan gelen takım
Final3. ve 4. yarı finallerin kazananı3. ve 4. yarı finallerin kazananı

C eşleşmesi

AşamaEv sahibi takımDeplasman takımı
5. yarı finalBirinci torbadan gelen takımİkinci torbadan gelen takım
6. yarı finalBirinci torbadan gelen takımİkinci torbadan gelen takım
Final5. ve 6. yarı finallerin kazananı5. ve 6. yarı finallerin kazananı

 

2022 Dünya Kupası play-off’ları ne zaman?

Merakla beklenen play-off karşılaşmalarının yarı finalleri, 24 Mart 2022 Perşembe günü başlayacak.

Finaller ise 29 Mart 2022 Salı günü gerçekleşecek.

Maç saatleri, kura çekiminin ardından UEFA tarafından belirlenecek.

2022 Dünya Kupası play-off kuraları ne zaman çekilecek?

Kura çekimi, 26 Kasım 2021 Cuma günü Nyon’daki FIFA merkezinde gerçekleşecek.

Kura çekimi hakkındaki detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

Dünya Kupası’nın grup maçları, 21 Kasım 2022’de başlayacak. İlk maçta ev sahibi Katar, henüz belli olmayan rakibiyle karşılaşacak.

Bundan önce yaz aylarında düzenlenen Dünya Kupası, 2022 yılında ilk kez Kasım-Aralık aylarında sahne alacak.

Turnuvanın finali, 18 Aralık 2022’de oynanacak.