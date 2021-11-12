2022 Dünya Kupası grup aşaması kuraları ne zaman çekilecek, hangi takımlar katılacak?

Dünyadaki en büyük spor organizasyonların başında gelen Dünya Kupası'nın sıradaki turnuvası, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek.

Gezegenin en iyi takımlarının yer alacağı turnuvada, dolayısıyla en büyük futbolcuları da global sahnede izleme şansına erişeceğiz.

Tüm bunlar gerçekleşmeden önce, grup aşaması kuralarının çekilmesi gerekiyor. Peki bu kura ne zaman çekilecek? GOAL, tüm detayları sizler için derledi.

2022 Dünya Kupası kurası ne zaman?

2022 Dünya Kupası'nın grup aşaması için kuralar, 1 Nisan 2022 tarihinde çekilecek.

Turnuvanın da 21 Kasım'da başlayacak olmasıyla, takımlar yalnızca yedi ay gibi bir hazırlık sürecine sahip olacak.

2022 Dünya Kupası kurası nerede çekilecek?

Dev turnuvanın kurası Doha, Katar'da çekilecek. Ayrıca bundan yalnızca bir gün önce, aynı şehirde 72. FIFA Kongresi düzenlenecek.

Katar'ın başkenti olan Doha, iki milyonun üzerinde bir nüfusa sahip. Turnuvada oynanacak kimi maçlara ev sahipliği yapacak şehir, bir yandan bu tarz futbol organizasyonlarına da yabancı değil. Burada 1995 Dünya Gençlik Şampiyonası'nın yanı sıra 1988 ve 2011 yıllarında da Asya Kupası düzenlenmişti.

2022 Dünya Kupası kurasına hangi takımlar katılacak?

Grup aşaması kuralarına toplamda 32 takım katılacak.

Kuranın çekildiği sırada turnuvaya katılacak 30 takım belli olmuş olacak. Kalan iki takım ise kıtalararası play-off maçları sonrasında netleşecek.

Turnuvanın ev sahibi olan Katar, otomatik olarak katılma hakkına sahip. Avrupa ekiplerinden Almanya ve Danimarka ise eleme gruplarında aldıkları sonuçlarla şimdiden turnuva biletlerini ceplerine koydular. Ayrıca Brezilya ise bunu başaran ilk Güney Amerika takımı oldu.

2022 Dünya Kupası kurasını nasıl izleyebilirsiniz?

FIFA, 2022 Dünya Kupası grup aşaması kurasını resmi internet sitesi, YouTube ve diğer sosyal medya kanalları üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

GOAL de kuralar çekildiği esnada tüm gelişmeleri sizlerle internet sitesinden ve GOAL uygulaması üzerinden paylaşacak.

Ayrıca bu kura, futbol takviminin en fazla beklenilen olaylarından biri olacağı için büyük spor kanallarından da yayınlanacaktır.

2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

Turnuva, 18 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta da sona erecek.

Bu turnuva, kış aylarında düzenlenecek ilk Dünya Kupası olacağı için birçok yerel lig de takviminde bazı düzenlemelere gidecektir.