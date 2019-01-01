2022 Dünya Kupası 32 takımla oynanacak

FIFA, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nın 32 takımla oynanacağına dair bildiri yayımladı.

Başkan Gianni Infantino’nun destek verdiği 2022 Dünya Kupası’nın 48 takımla düzenlenme planının, yapılan toplantılar sonucunda uygulanamayacağına karar verildi.

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’ın tek başına 48 takımdan oluşacak Dünya Kupası’nı düzenlenmesinin zor olduğunu düşünen yetkililer, yayımlanan bildiriye rağmen kesin kararı gelecek ay verecek.

FIFA’nın yayımladığı bildiri şu şekilde:

“FIFA Konseyi tarafından düzenlenen son toplantıda onaylanan fizibilite çalışmasının sonucuna paralel olarak, 2022 Dünya Kupası’nın 48 takımla düzenlenmesi adına Katar’ın komşu ülkelerini ev sahibi olarak dahil etme olasılıkları araştırıldı. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda bu durumun gerçekleşmesinin şu an itibariyle zor olduğu görülmüştür. 5 Haziran’da düzenlenecek FIFA Kongresi’nden önce ayrıntılı bir şekilde son araştırmalar yapılacak ve kesin karar verilecektir”