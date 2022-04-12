2022 Championship play-off'ları: Premier Lig yarışındaki takımların son durumu ne?

Championship play-off'ları, futbol dünyasının en heyecan verici ve en kazançlı maçlarından birisidir.

Dört takım, Premier Lig’e yükselmek için sezonun en önemli ve merak uyandıran maçlarına çıkıyorlar.

Championship play-off'larının 2021-22 sezonu öncesinde GOAL, ilgili takımlar, fikstür tarihleri, TV'de nasıl canlı izleneceği ve bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.

Championship play-off'ları nedir?

İngiltere'deki Championship play-off'ları, Premier Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımı belirlemek için kullanılan bir dizi eleme maçıdır.

Play-off maçları normal Championship sezonunun bitiminden sonra oynanır ve ligi üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sırada tamamlayan takımlar arasında mücadeleye sahne olur.

Üçüncü sıradaki takım altıncı sıradaki takımla ve dördüncü sıradaki takım beşinci sıradaki ekiple yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelir.

Geleneksel olarak, Championship play-off yarı finalleri iki aşamalıdır ve kazananlar finale yükselir.

2022'de hangi takımlar Championship Ligi play-off'larına katılmaya hak kazandı?

2022 Championship play-off'larına katılmaya hak kazanan takımların kimlikleri henüz belirlenmedi, ancak bir dizi takımın sıkı bir şekilde dahil olduğu bir resim ortaya çıkmaya başlıyor.

Championship 2021-22 tablosu

Sıralama Takım Maç G B M Averaj Puan 1 Fulham 40 25 8 7 +59 83 2 Bournemouth 39 21 10 8 +27 73 3 Nottingham Forest 39 19 10 10 +25 67 4 Huddersfield Town 40 18 12 10 +9 66 5 Luton Town 40 18 11 11 +14 65 6 Sheffield United 41 18 11 12 +12 65

Son güncelleme: 11 Nisan 2022

Ligin son periyodunda yavaşlayan Fulham, otomatik bir yükselme söz konusu olduğunda şansını kaybetmiş gibi görünüyor.

Ancak Bournemouth, şimdi geleceğe daha bir umutla bakıyor.

Nottingham Forest, Steve Cooper yönetimindeki devrimleri devam ederken ikinci sırayı kapmayı hayal etmeye bile cüret ediyorlar.

Huddersfield Town, Luton Town ve Sheffield United şu anda diğer play-off noktalarında bulunuyor, ancak üçüncü sıradaki Forest ile dokuzuncu sıradaki Millwall arasında sadece altı puan var.

The Den'den Blackburn Rovers’a, Middlesbrough ve Lion'ların hepsi o civarlarda kendilerine yer bulurken Coventry City ve Queens Park Rangers ise sıralamada yükselişe geçme umutlarını hala koruyorlar.

Championship’ten yükselmek için favori olan takımlara buradan göz atabilirsiniz.

Championship 2022 play-off maçları ne zaman oynanacak?

Play-off’lar genellikle normal sezonun bitiminden yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşiyor.

2021-22'de normal sezonun son günü 7 Mayıs 2022, yani ilk yarı final maçları 15 Mayıs’ta veya sonrasında oynanıyor.

Geçen yıl, karşılaştırmalı olarak, Championship play-off'ları 17 Mayıs'ta başladı.

EFL, 2022 Championship play-off finalinin 29 Mayıs 2022'de gerçekleşeceğini onayladı.

Championship 2022 play-off finali ne zaman ve nerede yapılacak?

2022 Championship play-off finali 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Londra'daki Wembley Stadyumu maça ev sahipliği yapacak ve Lig Bir ve İkinci Lig play-off'larının da oynanacağı tüm EFL play-off maçlarına geleneksel olarak ev sahipliği yapıyor.

Championship 2022 play-off TV kanalı ve canlı yayınlar?

Sky Sports, Birleşik Krallık'taki Şampiyonası'nın yayın haklarına sahip ve 2022 Championship play-off maçları, Sky Sports Football aracılığıyla TV'de canlı olarak izlenecek.

Birleşik Krallık'ta Championship play-off maçlarını canlı izlemek istiyorsanız, Sky Go özel olarak hizmet verecek.

Birleşik Krallık: TV Kanalı Online Sky Sports Football Sky Go

Amerika Birleşik Devletleri'nde, play-off'lar da dahil olmak üzere Championship maçları ESPN / BAMTech ağlarında izlenebilirken, ESPN+ ana çevrimiçi yayın hizmeti verecek.

ABD: TV Kanalı Online ESPN / BAMTech ESPN+

Geçen yılki Championship play-off'larını kim kazandı?

Brentford, 2021 yılında finalde karşılaştığı Swansea City'yi 2-0 yenerek Championship play-off'larını kazandı.

Ivan Toney, maç başladıktan sadece 10 dakika sonra attığı penaltı golüyle Thomas Frank'in takımına üstünlüğü getirdi.

Ardından, 10 dakika sonra Emiliano Marcondes skoru 2-0’a getirdi.

Swansea'nin geri dönüş şansı, ikinci yarıda Jay Fulton'un 65. dakikada oyundan atılmasıyla son buldu.

Böylece Brentford, kulüp tarihinde ilk kez Premier Lig’in yolunu tuttu.

Bees, yarı finalde Bournemouth'u toplamda 3-2 yenerken yarı finalin bir diğer karşılaşmasında Swansea, Barnsley'i mağlup etti.

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