Yeni dönemde Türkiye'nin en üst liginde ve TFF 1. Lig'de futbolcu uygunluk kuralları nasıl olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022/23 sezonunda yabancı oyuncu kuralındaki bazı kriterlere yenilik getirdi.

TFF Yönetim Kurulu'nun yaptığı yeni değişiklikle birlikte sahada 8, maç kadrosunda 14, takım kadrosunda 21 yabancı yer alabilecek.

Peki yeni dönemde Süper Lig ve 1. Lig'de futbolcu uygunluk kuralları nasıl olacak? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

TFF ne söyledi?

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig kulüpleri, en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A takım listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,

14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları, FIFA’nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilir."

Süper Lig yabancı oyuncu kuralı nasıl?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı değişikliklerle birlikte 2022/23 sezonunda Süper Lig uygunluk kriterleri şu şekilde olacak:

14 olan yabancı oyuncu sayısı 21 oldu.

35 kişilik kadro bildirilebilecek.

İlk 11'de 3 yerli oyuncu kuralı devam ediyor.

21 kişilik kadroya 14 yabancı yazılabilecek.

TFF 1. Lig'de yeni düzenleme nasıl?

TFF 1. Lig kulüpleri, en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A takım listesinde en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,

14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları, FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 2 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilecek.