2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?
2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi sona erdi.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, ilk kez düzenlenen Konferans Ligi şampiyonu ise Roma olmuştu. 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları EXXEN ve TV 8,5 kanallarından yayınlanmıştı.
2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi hangi kanalda yayınlanacak?
2022-23 sezonunda Türkiye'den Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin de gruplara kalmaları halinde mücadele edecekleri Şampiyonlar Ligi’nde grup karşılaşmaları 6-7 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 2 Kasım 2022 tarihinde grup karşılaşmaları tamamlanacak.
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2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi EXXEN ve TV 8,5 kanallarında yayınlanacak.
2022-23 sezonunda Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?
2022-23 sezonunda Süper Lig'den Sivasspor, Türkiye Kupası’nı kazanmasıyla birlikte Avrupa Ligine play-off eleme turlarından katılmaya hak kazandı. Play-off ilk karşılaşmaları 18 Ağustos rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos’ta oynanacak.
2022-23 sezonunda Avrupa Ligi EXXEN ve TV 8,5 kanallarında yayınlanacak.
2022-23 sezonunda Konferans Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?
2022-23 sezonunda Konyaspor ve Başakşehir, Süper Lig’de 3. ve 4. sırada olmaları sebebiyle
Konferans Liginde mücadele edecek.
2022-23 sezonunda Konferans Ligi EXXEN ve TV 8,5 kanalarında yayınlanacak.