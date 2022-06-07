2022-23 sezonunda La Liga maçları hangi kanalda yayınlanacak?
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Real Madrid’in oyun devamlılığı anlamında muhteşem bir sezonu geride bıraktığı La Liga’da Barcelona, maddi sıkıntılarla boğuşurken pek de istenileni verememişti.
Hem La Liga’yı hem de Şampiyonlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Real Madrid’in kasasına koyduğu yüklü gelir miktarıyla ve Mbappe’nin PSG’de kalmasıyla birlikte yapacağı transferler merak konusu.
Aynı zamanda oyun devamlılığını bir türlü sağlayamayan ve transfere oldukça güvenen Barcelona’nın da yeni sezon performansı merak konusu.
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La Liga maçları hangi kanalda yayınlanacak?
2022-23 sezonunda İspanya La Liga karşılaşmaları D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.