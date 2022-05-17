2022-23 sezonunda İngiltere Premier Lig'in yayıncısı kim olacak?

İngiltere Premier Ligi 2021-22 sezonunda S Sports ekranlarında izleyicisiyle buluşuyordu.

Yeni yapılan anlaşmaya göre ise 2022-23, 2023-24, 2024-25 sezonları boyunca, toplam 3 sezon olmak üzere Premier Lig yayın haklarını beIN Sports aldı.

2022-23 sezonu başta olmak üzere, 3 sezonluk süreç boyunca beIN Sports, Türkiye’deki Premier Lig takipçilerine özet görüntüler, önemli anlar, programlar ve tüm İngiltere Premier Lig maçlarını canlı ve özel olarak yayınlayacak.