2022-23 sezonunda Bundesliga maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Bayern Münih, geçen sezon Bundesliga'daki hükümdarlığını sürdürdü.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediğini bulamasa da ligde yeniden şampiyon olan Bayern Münih ve çok uzun süredir çalıştığı sportif direktörüyle yollarını ayıran Borussia Dortmund’un uzun sezondur ilk 2’yi paylaştıkları, aynı zamanda oyunun taktiksel anlamda oldukça önemli karşılaşmaların olduğu Bundesliga’da yeni sezon hazırlıkları çoktan başlamış durumda.

Lewandowski’nin Bayern Münih’ten ayrılacağını açıklaması sonrası tüm gözler Münih ekibinin yeni hücum oyuncusu transferine çevrilse de, takımların transferleri tamamlandıktan sonra Bundesliga’nın bu sezon da oldukça heyecanlı geçeceği kuşkusuz.

Bundesliga maçları hangi kanalda yayınlanacak?

2022-23 sezonunda Almanya Bundesliga karşılaşmaları Tivibu ve Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Daha fazlası için