Erkekler ve kadınlar, Avrupa'nın en prestijli kupasında bir kez daha kapışacak. Peki, hangi takımların finale çıkması bekleniyor?

Avrupa kulüp futbolunun en prestijli kupasını almak için hem erkek hem de kadın maçlarından takımlarla yeni bir Şampiyonlar Ligi rotası yolda...

Rekor sahipleri Real Madrid ve Lyon kendi taçlarını savunmak için bekliyorlar, ancak Avrupa'nın krallarını ve kraliçelerini devirmeye kararlı birçok takım olduğu için bu kolay bir başarı olmayacak.

Peki, bu yıl erkekler ve kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için ciddi zorluklarla karşılaşabilecek takımlar kimler?

Heineken's Fresher Football'un lansmanından önce GOAL, bu sezon kupaları kaldırmak için favorilere bakıyor.

2022-23 UEFA Erkekler Şampiyonlar Ligi'ni favorisi kim?

Şampiyonlar Ligi kupası, büyük harcama yapan Manchester City için zor bir rüya olmaya devam ediyor.

Yerel rekabeti kazandılar, ancak diğer Avrupa devlerinin zaferle kaldırdığı kupalara henüz sahip değiller.

2021-22'de final yapamayan Pep Guardiola'nın takımı, sonunda gerçek bir kıtasal güç merkezi olarak yerlerini almak için baskı altında.

Paris Saint-Germain, City'nin umutlarını kırabilecek takımlar arasında. 2020 finalisti, son 16 turunda kazanan Real Madrid'e yenildikleri için geçen dönem büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe, yeni teknik direktör Christophe Galtier yönetiminde, Avrupa'nın en çok rağbet gören kupasını Fransa'nın başkentine getirmek için sabırsızlanıyorlar.

Liverpool geçen yıl finaldeydi, ancak rekor sahibi Real Madrid tarafından Stade de France'da yenildi.

Kırmızılar, 2021-22 sezonunda mükemmel bir sezon geçirdi, ancak Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğunu kaçırdı.

Anfield kulübü bu yıl bu yanlışları düzeltmeyi umuyor ve Mohamed Salah, Darwin Nunez, Roberto Firmino, Luis Diaz ve Diogo Jota hücumdayken, Avrupa'nın en iyi takımlarından herhangi birini kendi günlerinde yenebilirler.

Grup aşamasının en zorlu havuzuna girmek zorunda kalmış olabilirler, ancak Bayern Münih kesinlikle 2020'den bu yana ilk kez kupayı talep eden en iyi adaylardan biri.

Julian Nagelsmann'ın takımına her yıl yurtiçinde başarı garanti gibi görünüyor, ancak Avrupa'daki son başarısızlıkları taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Kıtada dikkate alınması gereken bir güç olarak itibarlarını geri kazanmaları için Almanların üzerinde baskı var. Birkaç pozisyonda güçlenmek için önemli transferler yaptıktan sonra yeniden güçlü görünüyorlar ve Robert Lewandowski olmadan da başarılı olabileceklerini kanıtlamak istiyorlar.

2022-23 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın favorisi kim?

Lyon, üst üste iki Şampiyonlar Ligi galibiyeti elde etmeye ve kadın futbolunda yenilecek takım olarak itibarını daha da artırmaya hevesli olacak.

Geçen sezonun finalinde inanılmaz bir Barcelona takımını yenerek Torino'daki Juventus Stadyumu'nda Katalan tarafını 3-1 yenerek yarışmada sekiz galibiyet elde ettiler.

Barcelona, ​​kıtada bir süper güç olarak ortaya çıktı ve 2021'de ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. Geçen sezonun finalinde Wolfsburg'a yenildikleri ana kadar 45 maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak rekorlar kırdılar. Sıralarında Alexia Putellas gibi bir yıldız forvet ve taç çizgisinde Jonatan Giraldez gibi harika bir koçla, bu yıl da çok ileri gitmeleri bekleniyor.

Wolfsburg uzun zamandır Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri ve 2021-22'de Bundesliga'yı yedinci kez rekor kırdı. Alman devi, geçen dönem yarı finalde Barcelona'ya toplamda 5-3 yenildiler, ancak 2022-23'te en azından son dörde kalma şanslarını hayal edecekler.

PSG, hala ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu arıyor ve geçen dönem yarı finale yükseldi, sadece yurttaşları Lyon'un onları toplamda 5-3'lük bir galibiyetine boyun eğdiler.

Ligue 1 Feminine'i de OL'ye kaybettikten sonra, korkulacak başka bir Fransız takımı olduğunu göstermek için yerini alacak.

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