2021/22 sezonunda Süper Lig maçları %50 seyirci kapasitesiyle oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021/22 sezonunda maçlara ne kadar seyirci alınacağını açıkladı.

Bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre; yeni sezonda maçlar en fazla %50 doluluk oranıyla oynanabilecek.

Uygulamanın deplasman takımları için de geçerli olacağı belirtilirken, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak karşılıklı bilgi alışverişinin ardından daha detaylı bilgi verileceği detayına yer verildi.

Pandemi nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda 2019-2020 sezonunun 25. haftasından bu yana Süper Lig'de maçlara seyirci alınmıyor. 2020/21 sezonunda maçlar, bazı karşılaşmalarda tribünde yer alan sağlık çalışanları haricinde seyircisiz oynanmıştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak."

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.“

“Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.”

“Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir.”

“Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

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