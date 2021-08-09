Avrupa'nın beş büyük ligini ve Avrupa kupalarını izlemek isteyen futbolseverler için yeni sezonda adres hangi televizyon kanalı olacak?

Avrupa'da kulüp seviyesinde futbol heyecanı Fransa Ligue 1'de oynanan ilk hafta maçlarıyla yeniden başladı. Euro 2020'nin ardından gözünü transfer dönemine çeviren futbol tutkunlarının yeşil sahalara olan özlemi son buluyor.

2021/22 sezonunda Avrupa'nın yıldızlarını canlı izlemek isteyenler için Türkiye'deki yayıncıları listeledik.

Şampiyonlar Ligi​, UEFA Avrupa Ligi​, UEFA Konferans Ligi​ hangi kanalda?

Avrupa kupalarının yayın haklarını Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital yayın platformu Exxen satın aldı. Ilıcalı, Avrupa heyecanının aylık 25 TL’den başlayan fiyatlarla yaşanacağını açıklayarak futbolseverlere müjde vermişti.

İngiltere Premier Lig hangi kanalda?

Jack Grealish'i rekor bonservisle kadrosuna katan Manchester City zirvedeki yerini korumak istiyor. Geçen sezonun ikincisi Manchester United, Jadon Sancho transferiyle iddiasını ortaya koydu.

Uzun süreli sakatlığını atlatan Virgil Van Dijk'a kavuşan Liverpool, geçen sezonun izlerini silmek istiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ve Lukaku'ya imza attırmaya çok yaklaşan Chelsea ise bu sezon ligde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Avrupa futbolunun zirvesi olma özelliğini sürdüren Premier Lig, 2020-21 sezonunda S Sport ekranlarından yayınlanacak. S Sport'u, S Sport Plus uygulaması - D-Smart 78. Kanal - TV+ 77. Kanal - Tivibu 74. Kanal - Kablo TV 240. Kanal -Vodafone TV 11. Kanal' dan izleyebilirsiniz.

İspanya La Liga hangi kanalda?

Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasıyla yara alan La Liga, yine de Real Madrid-Barcelona rekabeti ve son şampiyon Atletico Madrid'in zirve mücadelesiyle ilgi toplamaya devam edecek. İspanya Ligi'de maçlar Spor SMART tarafından yayınlanacak.

D Smart platformundaki Spor SMART'ı, D Smart GO ile internet üzerinden de izleyebilirsiniz.

Almanya Bundesliga hangi kanalda?

Nagelsmann yönetimindeki Bayern Münih, yıldız golcüsü Erling Haaland'la zirveyi hedefleyen Borussia Dortmund'a karşı.

2021/22 sezonunda Bundesliga'nın yeni adresi beIN Sports. Spor yayıncılığının dev kuruluşu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Bundesliga ve Bundesliga 2 maçlarının 2025'e kadar beIN Sports ekranlarından izleyicilerle buluşacağını açıkladı.

İtalya Serie A hangi kanalda?

Serie A şampiyonluğa ulaşarak Juventus'u tahtından indiren ve büyük bir sürprize imza atan Inter, yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen yerini korumaya çalışacak. Cristiano Ronaldo geçen sezonun hayal kırıklığını affettirmek için sahada olacak.

Mourinho'yla hedef büyüten Roma da iddialı olabilecek ekipler arasında. Elbette Ibrahimovicli Milan'ı da yabana atmamak gerek.

Serie A'da 2021/22 sezonu karşılaşmalarını yayınlayacak kanal geçtiğimiz sezonki gibi beIN Sports. İtalya Kupası ise S Sport ekranlarında olacak.

Fransa Ligue 1 hangi kanalda?

PSG'nin Messi'yi transfer etmesiyle Ligue 1 reytinglerde zirveyi zorlamaya aday. Geçen sezon şampiyonluğu Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'e kaptıran PSG; Messi, Neymar, Mbappe üçlüsüyle tahtını geri almaya geliyor.

Ligue 1, önceki sezonlarda olduğu gibi 2021/22 sezonunda da beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.