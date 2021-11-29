2021 Yashin Ödülü: Mendy'yi geride bırakan Donnarumma en iyi kaleci seçildi

Oylamayı Edouard Mendy'nin önünde bitiren Gianluigi Donnarumma, Avrupa'nın en iyi kalecisine verilen Lev Yashin ödülünün 2021'deki sahibi oldu.

2015'te henüz 16 yaşındayken Milan formasını sırtına geçiren Donnarumma, aradan geçen sürede zirveye giden basamakları hızla tırmandı.

İtalyan milli oyuncu, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönmesine katkıda bulunduktan sonra bu yaz San Siro'ya veda edip Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu.

Donnarumma'nın harika yılı

Donnarumma tarihte bu ödülü kazanan ikinci oyuncu oldu. 2019'da verilmeye başlanan Yashin Ödülü'nün ilk sahibi Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson'du. Ödül geçen yıl pandemi nedeniyle verilmemişti.

Ballon d'Or için de final listesine kalmayı başaran 22 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon Milan formasıyla çıktığı 48 maçın 15'inde kalesini gole kapattı. Serie A'yı ikinci sırada bitiren Milan, Avrupa Ligi'nde de başarılı bir performans sergilemişti.

Ancak Donnarumma'yı rakiplerinin önüne taşıyan, milli takımdaki başarısı oldu. Euro 2020'de şampiyonluğa uzanan İtalya'nın kalesini yedi maçta da koruyan Donnarumma, finalde kurtardığı iki penaltıyla kupayı getiren isimdi.

Mendy ikincilikle yetindi

Chelsea'nin bir numarası Mendy, neredeyse kusursuz bir sezon geçirmesine rağmen az farkla Donnarumma'nın arkasında kaldı.

Senegalli kaleci Premier Lig'de çıktığı 31 maçın 16'sında kalesini gole kapattı. Şampiyonlar Ligi'nde ise dokuz maçta rakiplere gol izni vermeyen Mendy, Mayıs ayında takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı kaldırdı.

İlk 10'daki diğer isimler şu şekilde: Ederson (Manchester City), Kasper Schmeichel (Leicester), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Münih), Thibaut Courtois (Real Madrid), Keylor Navas (PSG), Jan Oblak (Atletico Madrid), Samir Handanovic (Inter).