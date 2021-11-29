2021 FIFA Puskas Ödülü: Yılın en iyi golü için adaylar açıklandı
Yılın en iyi golünü atan oyuncuya verilen FIFA Puskas Ödülü'nin 2021 edisyonu için aday gösterilen isimler arasında Riyad Mahrez ve Eric Lamela da yer alıyor.
Geçtiğimiz yıllarda bu prestijli ödüle dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mohamed Salah, Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo da layık görülmüştü.
Geçen yıl ise ödülü kazanan isim Tottenham forması giyen Heung-min Son oldu. Bu yıl adaylar arasındaki en dikkat çekici isimler, Son'un eski takım arkadaşı Lamela ve Manchester City'nin yıldızı Mahrez. Listede dünyanın dört bir yanında atılan üç güzel gol daha bulunuyor.
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Peki bu yıl Puskas Ödülü'ne hangi goller aday gösterildi? Gelin hep birlikte izleyelim.
Puskas Ödülü 2021 adayları:
Luiz Diaz | Brezilya - Kolombiya | 23 Haziran 2021
Gauthier Hein | Chamois Niortais FC - AJ Auxerre | 10 Nisan 2021
Eric Lamela | Arsenal - Tottenham | 14 Mart 2021
Valentino Lazaro | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Monchengladbach | 8 Kasım 2020
Riyad Mahrez | Zimbabve - Cezayir | 16 Kasım 2020
Sandra Owusu-Ansah | Kumasi Sports Academy Ladies FC - Supreme Ladies FC | 8 Mayıs 2021
Vangelis Pavlidis | Willem II - Fortuna Sittard | 16 Mayıs 2021
Daniela Sanchez | Queretaro FC - Atletico de San Luis | 16 Ocak 2021
Patrik Schick | Çek Cumhuriyeti - İskoçya | 14 Haziran 2021
Mehdi Taremi | Chelsea - Porto | 13 Nisan 2021
Caroline Weir | Manchester City WFC - Manchester United WFC | 12 Şubat 2021
Siz de bu adresten FIFA Puskas Ödülü için oylamaya katılabilirsiniz.
Oylama 10 Aralık 2021'de sona erecek ve yeni yılın ilk günlerinde finale kalan üç aday açıklanacak. Ödül ise 17 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahibini bulacak.