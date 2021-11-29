2021 FIFA Puskas Ödülü: Yılın en iyi golü için adaylar açıklandı

Yılın en iyi golünü atan oyuncuya verilen FIFA Puskas Ödülü'nin 2021 edisyonu için aday gösterilen isimler arasında Riyad Mahrez ve Eric Lamela da yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bu prestijli ödüle dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mohamed Salah, Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo da layık görülmüştü.

Geçen yıl ise ödülü kazanan isim Tottenham forması giyen Heung-min Son oldu. Bu yıl adaylar arasındaki en dikkat çekici isimler, Son'un eski takım arkadaşı Lamela ve Manchester City'nin yıldızı Mahrez. Listede dünyanın dört bir yanında atılan üç güzel gol daha bulunuyor.

Peki bu yıl Puskas Ödülü'ne hangi goller aday gösterildi? Gelin hep birlikte izleyelim.

Puskas Ödülü 2021 adayları:

Luiz Diaz | Brezilya - Kolombiya | 23 Haziran 2021

Luis Díaz 🇨🇴 fue el jugador revelación de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆. Sus lujos, goles y velocidad ayudaron a la Selección Colombia a subirse al podio del certamen. ¡Revive la enorme actuación de @luisdiaz19_! 🙌🏼#VibraElContinente pic.twitter.com/xGlAc0hmLX — Copa América (@CopaAmerica) August 11, 2021

Gauthier Hein | Chamois Niortais FC - AJ Auxerre | 10 Nisan 2021

Eric Lamela | Arsenal - Tottenham | 14 Mart 2021

🤯 𝗔 𝗖𝗼𝗰𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹.



Erik Lamela's incredible rabona v Arsenal has been shortlisted for the 2021 Puskas Award. 👏 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 29, 2021

Valentino Lazaro | Bayer 04 Leverkusen - Borussia Monchengladbach | 8 Kasım 2020

Riyad Mahrez | Zimbabve - Cezayir | 16 Kasım 2020

Sandra Owusu-Ansah | Kumasi Sports Academy Ladies FC - Supreme Ladies FC | 8 Mayıs 2021

See Sandra Owusu Ansah Puskas nominated goal for Supreme Ladies against Kumasi Sports Academy | Watch the goal here: https://t.co/V6lNPTvS0z#CitiSports pic.twitter.com/HZkqQrrdhz — Citi Sports (@CitiSportsGHA) November 29, 2021

Vangelis Pavlidis | Willem II - Fortuna Sittard | 16 Mayıs 2021

Genomineerd voor de 𝐏𝐮𝐬𝐤𝐚𝐬 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝: Vangelis Pavlidis! 🏆✨ pic.twitter.com/4OG6YWrwfT — ESPN NL (@ESPNnl) November 29, 2021

Daniela Sanchez | Queretaro FC - Atletico de San Luis | 16 Ocak 2021

Patrik Schick | Çek Cumhuriyeti - İskoçya | 14 Haziran 2021

🇨🇿🙌 After almost 800k votes, Patrik Schick's long-range stunner vs Scotland is UEFA EURO 2020 Goal of the Tournament! ⚽️💥#EUROGOTT @GazpromFootball #EURO2020 pic.twitter.com/qBENMPj25b — European Qualifiers (@EURO2024) July 14, 2021

Mehdi Taremi | Chelsea - Porto | 13 Nisan 2021

Caroline Weir | Manchester City WFC - Manchester United WFC | 12 Şubat 2021

Siz de bu adresten FIFA Puskas Ödülü için oylamaya katılabilirsiniz.

Oylama 10 Aralık 2021'de sona erecek ve yeni yılın ilk günlerinde finale kalan üç aday açıklanacak. Ödül ise 17 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahibini bulacak.