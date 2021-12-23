2021'de Google'da en çok aratılan futbol takımları Real Madrid ve Chelsea oldu

Kendi branşında dünyanın en büyüğü olduğu iddia eden çok sayıda kulüp var. Bu konuda taraftarlar arasında yapılan tartışmalar yıllardır sürüp gidiyor.

Ancak kim ne derse desin, futbolun zirvesinden asla inmeyen köklü kulüplerin varlığı inkar edilemez. Yine de, elit seviyedeki yeri nispeten daha yakın geçmişe dayanan kulüpler de listenin üst sıralarında kendine yer bulmayı başardı.

GOAL, 2021'de Google trendlerinde başı çeken spor takımlarını sizler için derledi.

2021'in en popüler takımları

Google'da bu yıl en fazla aratılan spor kulübü Real Madrid oldu. İkinci sırayı ise Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea aldı.

Lionel Messi'nin yeni takımı Paris Saint-Germain üçüncü basamakta yer alırken, Barcelona, Arjantinli yıldızı kaybetmesine rağmen kendine dördüncü sırada yer buldu. Tümüyle futbol takımlarından oluşan ilk beş sırayı tamamlayan, Brezilya temsilcisi Palmeiras oldu.

Sıra Takım Spor 1 Real Madrid Futbol 2 Chelsea Futbol 3 Paris Saint-Germain Futbol 4 Barcelona Futbol 5 Palmeiras Futbol 6 Los Angeles Lakers Basketbol 7 Corinthians Futbol 8 Boston Red Sox Beyzbol 9 Sao Paulo Futbol 10 Manchester City Futbol

NBA tarihinin en başarılı takımı Los Angeles Lakers altıncı olurken, bir diğer Brezilya ekibi Corinthians yedinci sıradaydı. Sekiz numarada ise beyzbolun simge takımlarından Boston Red Sox yer aldı.

Sao Paulo, listedeki üçüncü Brezilya takımı olurken, 10. sırayı Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City aldı.

İlk 10 sırada sekiz futbol, bir basketbol ve bir beyzbol takımı bulunması dikkat çekti. Bu sekiz futbol takımından üçü Brezilya, ikisi İngiltere, ikisi İspanya, biri ise Fransa'dan.

Geçen sezonun en başarılı iki İngiliz takımı Chelsea ve Manchester City listeye girmeyi başarırken, kupaların uzağında kalan Manchester United, Liverpool ve Arsenal ilk 10'a giremedi.

Messi'nin kısa sürede, saha içinde ve saha dışında Paris Saint-Germain'e yaptığı olumlu katkının izlerini bu listede de görmek mümkün.

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2021'in en fazla aratılan sporcusu ise Christian Eriksen oldu. Euro 2020'de yaşadığı kalp kriziyle herkesi korkutan Eriksen, Tiger Woods, Simone Biles, Emma Raducanu gibi popüler sporcuların önünde yer aldı.

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