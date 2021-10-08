Ballon D'Or

2021 Ballon d'Or ödülü için adaylar açıklandı: Eski Fenerbahçeli isim de listede

Osman Can Erkut
Getty/Goal
Ballon d'Or ödülü için 30 kişilik aday oyuncu listesi açıklandı.

Geçtiğimiz sene pandemi dolayısıyla verilmeyen Ballon d’Or ödülünü 2021 yılında hangi oyuncunun kazanacağı merakla bekleniyor.

France Football, 30 kişilik aday listesini açıkladı ve beklenildiği üzere Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Robert Lewandowski gibi isimler bu listede kendisine yer buldu.

Bu yıldızların yanı sıra Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Karim Benzema gibi isimler de listede yer alıyor.

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Ayrıca bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Euro 2020’de de Danimarka ile yarı final oynayan Simon Kjaer de duyurulan 30 kişilik listenin bir parçası olmayı başardı.

Listede kimler yer alıyor?

İlk etapta 30 kişilik bir liste sızdırıldı ve ardından gelen France Football’un açıklamaları, bu isimlerin 20’sini doğruladı.

Ödül ne zaman verilecek?

30 kişilik listenin açıklanmasıyla birlikte oy kullanma süreci başlayacak.

Farklı ülkelerden gazeteciler, millî takım teknik direktörleri ve kaptanları kazananı belirlemek için oylarını kullanacak. Her katılımcıdan ilk beş oyuncusunu seçmesi istenecek.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından 29 Kasım tarihinde düzenlenecek görkemli törenle, büyük ödül sahibine kavuşacak.

Erkeklerde Ballon d'Or Adayları
Cesar Azpilicueta
Nicolo Barella
Karim Benzema
Leonardo Bonucci
Giorgio Chiellini
Kevin De Bruyne
Ruben Dias 
Gianluigi Donnarumma
Bruno Fernandes
Phil Foden
Erling Haaland
Jorginho
Harry Kane
N'Golo Kante
Simon Kjaer
Robert Lewandowski
Romelu Lukaku
Riyad Mahrez
Lautaro Martinez
Kylian Mbappe
Lionel Messi
Luka Modric
Gerard Moreno
Mason Mount
Neymar
Pedri
Cristiano Ronaldo
Mohamed Salah
Raheem Sterling 
Luis Suarez

Geçmiş yılların kazananları

Geçen yıl verilmeyen ödül için en büyük favori olarak Robert Lewandowski gösteriliyordu. Ancak Polonyalı golcü, FIFA Yılın En İyisi ödülünü almakla yetinmişti.

Son 12 Ballon d’or ödülünün 11’i Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasında paylaşıldı. Abu ödülü Arjantinli yıldız altı kez kazanarak Ronaldo’yu geride bırakmayı başardı. 2018 yılında ise bu ikilinin hegemonyasını bitiren Luka Modric, ödülün sahibi olmuştu.

Daha önceden bu prestijli ödülü kazanan yıldızları ise şöyle sıralayabiliriz: Kaka, Fabio Cannavaro, Ronaldinho, Michael Owen, Luis Figo, Zineidine Zidane, Ronaldo, George Weah, Marco van Basten, Roberto Baggio, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Gerd Muller, George Best, Bobby Charlton, Lev Yashin, Alfredo Di Stefano ve Stanley Matthews.

Kadınlarda Ballon d’Or adayları

France Football, kadın futbolundan ödül için 20 aday belirledi. Megan Rapinoe bu kez listede yer almazken yıldız isimler  Sam Kerr, Pernille Harder ve Vivianne Miedema ödül için aday gösterildi.

Ayrıca UEFA Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü kazanan Alexia Putellas da listede bulunuyor.

Kadınlarda Ballon d'Or Adayları
Alexia Putellas
Magdalena Eriksson
Marie-Antoinette Katoto
Sam Kerr 
Stina Blackstenius
Wendie Renard
Samantha Mewis
Pernille Harder
Vivianne Miedema
Sandra Panos
Lieke Martens
Jessie Fleming
Irene Paredes
Ashley Lawrence
Christine Sinclair
Ellen White 
Christiane Endler
Jennifer Hermoso
Fran Kirby
Kadidiatou Diani

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