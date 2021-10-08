2021 Ballon d'Or ödülü için adaylar açıklandı: Eski Fenerbahçeli isim de listede

Ballon d'Or ödülü için 30 kişilik aday oyuncu listesi açıklandı.

Geçtiğimiz sene pandemi dolayısıyla verilmeyen Ballon d’Or ödülünü 2021 yılında hangi oyuncunun kazanacağı merakla bekleniyor.

France Football, 30 kişilik aday listesini açıkladı ve beklenildiği üzere Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Robert Lewandowski gibi isimler bu listede kendisine yer buldu.

Bu yıldızların yanı sıra Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Karim Benzema gibi isimler de listede yer alıyor.

Ayrıca bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Euro 2020’de de Danimarka ile yarı final oynayan Simon Kjaer de duyurulan 30 kişilik listenin bir parçası olmayı başardı.

Listede kimler yer alıyor?

İlk etapta 30 kişilik bir liste sızdırıldı ve ardından gelen France Football’un açıklamaları, bu isimlerin 20’sini doğruladı.

Ödül ne zaman verilecek?

30 kişilik listenin açıklanmasıyla birlikte oy kullanma süreci başlayacak.

Farklı ülkelerden gazeteciler, millî takım teknik direktörleri ve kaptanları kazananı belirlemek için oylarını kullanacak. Her katılımcıdan ilk beş oyuncusunu seçmesi istenecek.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından 29 Kasım tarihinde düzenlenecek görkemli törenle, büyük ödül sahibine kavuşacak.

Erkeklerde Ballon d'Or Adayları Cesar Azpilicueta Nicolo Barella Karim Benzema Leonardo Bonucci Giorgio Chiellini Kevin De Bruyne Ruben Dias Gianluigi Donnarumma Bruno Fernandes Phil Foden Erling Haaland Jorginho Harry Kane N'Golo Kante Simon Kjaer Robert Lewandowski Romelu Lukaku Riyad Mahrez Lautaro Martinez Kylian Mbappe Lionel Messi Luka Modric Gerard Moreno Mason Mount Neymar Pedri Cristiano Ronaldo Mohamed Salah Raheem Sterling Luis Suarez

Geçmiş yılların kazananları

Geçen yıl verilmeyen ödül için en büyük favori olarak Robert Lewandowski gösteriliyordu. Ancak Polonyalı golcü, FIFA Yılın En İyisi ödülünü almakla yetinmişti.

Son 12 Ballon d’or ödülünün 11’i Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasında paylaşıldı. Abu ödülü Arjantinli yıldız altı kez kazanarak Ronaldo’yu geride bırakmayı başardı. 2018 yılında ise bu ikilinin hegemonyasını bitiren Luka Modric, ödülün sahibi olmuştu.

Daha önceden bu prestijli ödülü kazanan yıldızları ise şöyle sıralayabiliriz: Kaka, Fabio Cannavaro, Ronaldinho, Michael Owen, Luis Figo, Zineidine Zidane, Ronaldo, George Weah, Marco van Basten, Roberto Baggio, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Gerd Muller, George Best, Bobby Charlton, Lev Yashin, Alfredo Di Stefano ve Stanley Matthews.

Kadınlarda Ballon d’Or adayları

France Football, kadın futbolundan ödül için 20 aday belirledi. Megan Rapinoe bu kez listede yer almazken yıldız isimler Sam Kerr, Pernille Harder ve Vivianne Miedema ödül için aday gösterildi.

Ayrıca UEFA Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü kazanan Alexia Putellas da listede bulunuyor.

Kadınlarda Ballon d'Or Adayları Alexia Putellas Magdalena Eriksson Marie-Antoinette Katoto Sam Kerr Stina Blackstenius Wendie Renard Samantha Mewis Pernille Harder Vivianne Miedema Sandra Panos Lieke Martens Jessie Fleming Irene Paredes Ashley Lawrence Christine Sinclair Ellen White Christiane Endler Jennifer Hermoso Fran Kirby Kadidiatou Diani

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