Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu olan Trabzonspor, bunun maddi karşılığını da alacak.

Bordo-mavili kulüp, sezon içinde toplanan puanlara ödenen primlerin yanı sıra şampiyonluk primini de kasasına koyacak.

Trabzonspor, ne kadar şampiyonluk primi alacak?

Bu sezon şu ana kadar 22 galibiyeti bulunan Karadeniz Fırtınası, 65 milyon 340 bin lirayı garantiledi.

Bordo-mavililer, 11 beraberlik için ise kasasına 16 milyon 500 bin lira koydu.

Trabzonspor, şampiyonluk primi olarak da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 4 milyon 160 bin TL elde edecek.

Kulüp, yayıncı kuruluştan ise 24 milyon 900 bin alacak.

Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi’ne üçüncü ön eleme turundan başlayacak olan bordo - mavililer gruplara kalması halinde yaklaşık 264 milyon TL daha kazanacak.