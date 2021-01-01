2021-22 sezonunda hangi Süper Lig takımı, hangi Avrupa kupasına katılacak?

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun tamamlanmasının ardından, Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş ile ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, 2021/2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Beşiktaş, Chelsea'yi bekleyecek

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıp katılamayacağı İngiltere'den gelecek habere göre şekillenecek. Devler Ligi'nde adını finale yazdıran Chelsea, kupayı kazanır ve ligi ilk dört sırada bitiremezse Beşiktaş ön eleme oynamak durumunda kalacak.

Galatasaray da Manchester United'ı destekleyecek

Galatasaray'ın durumu da bir diğer İngiliz ekibi Manchester United'a göre şekillenecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile finalde karşılaşacak olan Kırmızı Şeytanlar kupayı kazanırsa sarı - kırmızılılar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için iki ön eleme oynayacak.

Villarreal kazanırsa, Galatasaray'ın oynayacağı ön eleme turu sayısı üç olacak. Manchester United ile Villarreal arasındaki final 26 Mayıs'ta oynanacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte, ligi üçüncü sırada tamamlayan sarı - lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.

Süper Lig'de dördüncü olan Trabzonspor ile beşinci olan Demir Grup Sivasspor ise UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek.

Bordo - mavililer Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için üç ön eleme oynayacak. Abdullah Avcı'nın ekibi ilk resmi maçına 22 Temmuz'da çıkacak.