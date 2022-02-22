Ukrayna'nın olası işgali, Rusya'daki 2021-22 Şampiyonlar Ligi finali için ne anlama geliyor? GOAL, bilmeniz gereken her şeyi size getirmek için burada.

Rusya'nın Avrupa'da en son finale sahiplik yaptığı 2008 yılında Manchester United, Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı atışlarında Chelsea'yi devirerek kupaya uzanmıştı.

Kıtalararası ülkeye bu sezonun finali için yeniden ev sahipliği hakkı verildi, ancak siyasi gerginlik nedeniyle yerin değiştirilebileceği bildirildi.

Final maçı nerede oynanacak?

2021-22 Şampiyonlar Ligi finali, Rus devi Zenit'in sahası olan St Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynanacak.

Maç, 28 Mayıs'ta 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda maçlara da ev sahipliği yapan kuzey Rusya kentinde oynanacak.

Neden olası bir yer değişikliğinden söz ediliyor?

Ukrayna ile savaş tehdidi nedeniyle Rusya'nın Şampiyonlar Ligi finaline katılmasına izin verilmeyeceği öne sürüldü.

ABD'nin tahminlerine göre Rusya, Vladimir Putin'in emriyle son birkaç ay içinde Ukrayna sınırlarına 150 bin asker yerleştirdi.

22 Şubat'ta Putin, Luhansk ve Donetsk'in bağımsız devletler olarak tanındığını duyurdu ve Rusya'nın, isyancıların elindeki iki bölgeye asker göndermesiyle gerginlik daha da tırmandı.

Ne söylendi?

İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sajid Javid, Putin'in açıklamasının ertesi sabahı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığını duyurdu.

Sky News'e konuşan Javid, "Avrupa'da çok karanlık bir güne uyanıyoruz" dedi ve ekledi:

"Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçı doğu bölgelerini tanıdığını gördük. Tanklar ve askerler gönderdiğini şimdiden söyleyebiliriz. Bu yüzden bence bundan Ukrayna işgalinin başladığı sonucuna varabilirsiniz."

İngiliz medyası, durum gelişmeye devam ederken Rusya'nın Şampiyonlar Ligi finalinden vazgeçmekten başka seçeneği olmayacağını bildirdi, ancak St Petersburg yerel organizasyon komitesi başkanı Alexey Sorokin, oyunun planlandığı gibi devam edeceği konusunda ısrar etti.

Sorokin, TASS'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İngiliz medyasından gelen çeşitli yorumları dikkate almıyoruz. Son 15 yıldır final organizasyonu almak içi uğraşıyoruz.

“UEFA büyük bir uluslararası spor organizasyonudur, siyasi bir bağlamın dışında faaliyet göstermektedir. Organizasyon komitesi ve UEFA bu konuda herhangi bir görüşme yapmadı ve yapamaz.

"Planladığımız gibi finale hazırlanıyoruz. 50 binden fazla yabancı taraftarın gelmesini bekliyoruz."

UEFA ne söyledi?

UEFA, durumu izlediğini doğruladı. Ancak Dijital, Kültür, Medya ve Spor Dairesi onları Putin'in son hamlesi ışığında şimdi harekete geçmeye çağırdı.

DCMS seçim komitesi başkanı Julian Knight, Telegraph'a şunları söyledi:

"Bu, saldırganlık eylemi göz önüne alındığında dikkate alınması gereken bir şey.

"Rus tanklarının ilerlemesi gibi önemli bir olaya ev sahipliği yapmak, tüm yanlış mesajları içeriyor."

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