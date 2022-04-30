2021-22 Avrupa Ligi finali ne zaman? Hangi kanalda? Tarih, maç saati, biletler, takımlar

Avrupa Ligi'ni kazanan takımın sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması, bu uygulama başladığından beri kupayı daha cazip hale getirdi.

Bir sezonun daha sonuna yaklaşıyoruz ve finalistler belli olmak üzere. Peki final ne zaman oynanacak?

GOAL sizi tarih, saat, bilet ve yayın bilgileri gibi merak ettiğiniz detaylarla buluşturuyor.

2021-22 Avrupa Ligi finali ne zaman?

Maç Tarih Saat Avrupa Ligi finali 18 Mayıs 2022 22.00

2021-22 Avrupa Ligi finali 18 Mayıs Çarşamba, 2022 tarihinde oynanacak.

Maçın başlama saati TSİ 22.00.

2021-22 Avrupa Ligi finalinde hangi takımlar yer alacak?

2021-22 Avrupa Ligi finalinde West Ham-Eintracht Frankfurt ve Rangers-RB Leipzig eşleşmelerinin galipleri karşılaşacak.

Finalde iki İngiliz ya da iki Alman takımının karşılaşma olasılığı bulunuyor. Finalistler 5 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından netleşecek.

Avrupa Ligi finali hangi kanalda? Nasıl izleyebilirim?

Türkiye'deki futbolseverler Avrupa Ligi finalini EXXEN platformu üzerinden izleyebilecek.

Avrupa Ligi finali biletlerini nasıl alabilirim? Bilet fiyatları

2022 Avrupa Ligi finalinin biletleri 20 Nisan'da UEFA'nın resmi sitesinde satışa çıktı. Satışlar 28 Nisan'a dek sürecek.

Bilet fiyatları 40 euro ile 150 euro arasında değişiyor.

Kategori Fiyat 1 €150 2 €100 3 €65 4 €40

UEFA'nın sitesinde satışa sunulan 13,000 bilet tüm futbolseverlere açık olacak. Geri kalan 20,000 bilet ise finale yükselecek takımların seyircilerine ayrıldı.

Her iki finaliste de 10,000 bilet sunulacak.

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Avrupa Ligi finali nerede oynanacak?

2022 Avrupa Ligi finaline İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu ev sahipliği yapacak.

La Liga ekibi Sevilla'nın maçlarını oynadığı Ramon Sanchez Pizjuan Stadı 42,700 seyirci kapasitesine sahip. Fakat bu sayı final için 40,000'e düşürülecek.

Sevilla'nın eski başkanlarından Ramon Sanchez Pizjuan'ın adını taşıyan stat, 1986'da Steaua Bükreş ile Barcelona'yı karşı karşıya getiren Şampiyon Kulüpler Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı.