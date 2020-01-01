2020 yılında yapılan en pahalı 10 transfer
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Dünya, 2020 yılında Covid-19 salgınının pençesine düştü. Pek çok sektör gibi spor sektörü de bu durumdan oldukça kötü etkilendi. Ancak futbol bir şekilde kendisine çıkış yolunu buldu ve maçlara bir süre ara verilse de çoğu ligde sezon tamamlandı. Özellikle 2020 yaz transfer sezonu beklentilerin altında hareketli geçse de bazı kulüpler yine de önemli yatırımlar yapmaktan kaçınmadı.
Yaz aylarına damgasını vuran takım kuşkusuz Chelsea oldu. Toplamda 247 milyon euro harcayan Maviler, 2020 yazının en pahalı transferine de Bayer Leverkusen'den Kai Havertz'i alarak imza attılar.
İşte 2020 yılı boyunca yapılmış en pahalı 10 transfer:
|Oyuncu
|Eski Kulübü
|Yeni Kulübü
|Transfer Bedeli
|Kai Havertz
|Bayer Leverkusen
|Chelsea
|80 milyon €
|Arthur
|Barcelona
|Juventus
|72 milyon €
|Victor Osimhen
|Lille
|Napoli
|70 milyon €
|Ruben Dias
|Benfica
|Manchester Cİty
|68 milyon €
|Miralem Pjanic
|Juventus
|Barcelona
|60 milyon €
|Bruno Fernandes
|Sporting
|Manchester United
|55 milyon €
|Timo Werner
|Leipzig
|Chelsea
|53 milyon €
|Ben Chilwell
|Leicester City
|Chelsea
|50 milyon €
|Mauro Icardi
|Inter
|PSG
|50 milyon €
|Thomas Partey
|Atletico Madrid
|Arsenal
|50 milyon €