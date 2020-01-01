Chelsea

2020 yılında yapılan en pahalı 10 transfer

Goal
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Getty Images
Dünyayı sarsan Covid-19 salgınının gölgesinde 2020 yılını geride bırakıyoruz. İşte herkesin unutmak istediği bu yılda yapılan en pahalı transferler.

Dünya, 2020 yılında Covid-19 salgınının pençesine düştü. Pek çok sektör gibi spor sektörü de bu durumdan oldukça kötü etkilendi. Ancak futbol bir şekilde kendisine çıkış yolunu buldu ve maçlara bir süre ara verilse de çoğu ligde sezon tamamlandı. Özellikle 2020 yaz transfer sezonu beklentilerin altında hareketli geçse de bazı kulüpler yine de önemli yatırımlar yapmaktan kaçınmadı.

Yaz aylarına damgasını vuran takım kuşkusuz Chelsea oldu. Toplamda 247 milyon euro harcayan Maviler, 2020 yazının en pahalı transferine de Bayer Leverkusen'den Kai Havertz'i alarak imza attılar.

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Abramovich Chelsea

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    İşte 2020 yılı boyunca yapılmış en pahalı 10 transfer:

    Oyuncu Eski Kulübü Yeni Kulübü Transfer Bedeli
    Kai Havertz Bayer Leverkusen Chelsea 80 milyon €
    Arthur Barcelona Juventus 72 milyon €
    Victor Osimhen Lille Napoli 70 milyon €
    Ruben Dias Benfica Manchester Cİty 68 milyon €
    Miralem Pjanic Juventus Barcelona 60 milyon €
    Bruno Fernandes Sporting Manchester United 55 milyon €
    Timo Werner Leipzig Chelsea 53 milyon €
    Ben Chilwell Leicester City Chelsea 50 milyon €
    Mauro Icardi Inter PSG 50 milyon €
    Thomas Partey Atletico Madrid Arsenal 50 milyon €

     

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