2020 yılında yapılan en pahalı 10 transfer

Dünyayı sarsan Covid-19 salgınının gölgesinde 2020 yılını geride bırakıyoruz. İşte herkesin unutmak istediği bu yılda yapılan en pahalı transferler.

Dünya, 2020 yılında Covid-19 salgınının pençesine düştü. Pek çok sektör gibi spor sektörü de bu durumdan oldukça kötü etkilendi. Ancak futbol bir şekilde kendisine çıkış yolunu buldu ve maçlara bir süre ara verilse de çoğu ligde sezon tamamlandı. Özellikle 2020 yaz transfer sezonu beklentilerin altında hareketli geçse de bazı kulüpler yine de önemli yatırımlar yapmaktan kaçınmadı.

Yaz aylarına damgasını vuran takım kuşkusuz oldu. Toplamda 247 milyon euro harcayan Maviler, 2020 yazının en pahalı transferine de 'den Kai Havertz'i alarak imza attılar.

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İşte 2020 yılı boyunca yapılmış en pahalı 10 transfer: