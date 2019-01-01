2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? Final biletleri ne zaman satışa çıkacak?

2019-20 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. İşte turnuvanın final karşılaşmasına dair tüm detaylar...

2020 Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı, 2020 finali için 'nın stadı Estadio da Luz ile yarıştı ve bir kez daha Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Finaller şehri İstanbul

2005'te İstanbul'da oynanan final, tarihin en heyecanlı karşılaşmalarından birine sahne olmuş; karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3'e getirmiş ve penaltı vuruşlarıyla kupayı kazanmıştı.

15 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak İstanbul, daha önce 20 Mayıs 2009'da ve arasında oynanan UEFA Kupası'nın son finaline ev sahipliği yapmıştı.

21 Haziran - 13 Temmuz 2013 tarihleri arasında da FIFA U20 Dünya Kupası 'de düzenlenmiş ve İstanbul'daki finalde ile karşı karşıya gelmişti.

Stadın kapasitesi artacak

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Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi ise yükseltilecek.



Federasyon tarafından Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı için hazırladığı dosyada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yenilenerek üstünün kapatılacağı, kapasitesinin de 92 bin 208'e yükseltileceği kaydedilmişti.

Final biletleri ne zaman satışa sunulacak?

30 Mayıs 2020'de oynanacak final karşılaşmasının biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.