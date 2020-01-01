2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 1 yıl ertelendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 2021 yazından daha geç olmaması suretiyle, ertelendi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesine karar verildi.

'dan yapılan resmi açıklamada Başbakan Abe Şinzo ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın oyunların 2021 yazına ertelenmesi için anlaşma sağladığı ifade edildi.

Daha sonra IOC tarafından yapılan açıklamada oyunların '2021 yazından daha geç olmaması kaydıyla' ertelendiği dile getirildi.

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Dünyayı esir alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ya iptal edildi ya da ertelendi fakat 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek yaz olimpiyat oyunlarının gerçekleştirilmesi yönündeki tavır devam ediyordu.

Kanada ve ile başlayan sporcuları oyunlara göndermeme ve bazı atletlerin boykot tehditleriyle birlikte IOC bu tavrını değiştirdi ve oyunları ertelemek zorunda kaldı.

22 Mart Pazar günü toplanan komite, Tokyo Olimpiyatları'nın gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğiyle ilgili kararını bir ay içerisinde vereceğini duyurmuş, bu açıklama bazı ülkelerin olimpiyat komitelerinin tepkisini çekmişti. Erteleme kararının çıkması için dört hafta değil, iki gün beklemek yeterli oldu.