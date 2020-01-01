2020 Şampiyonlar Ligi rehberi: Format nasıl olacak? Maçlar nerede oynanacak?
2019-20 sezonunda salgın nedeniyle Mart ayında yarıda kalan Şampiyonlar Ligi, Cuma günü oynanmaya başlayacak karşılaşmalarla devam edecek.
Bilindiği üzere maçların iptal edilmesi yönündeki kararla birlikte son 16 turu eşleşmeleri tamamlanamamış ve turnuvanın geleceği uzun bir süre belirsiz kalmıştı.
17 Haziran tarihinde ise UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kalan bölümünün Ağustos ayında tamamlanacağını duyurmuştu.
Son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte kalan eşleşmelerin "Sekizli Final" adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanmasına karar verilmişti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kalanına dair bilmeniz gerekenler...
Bilmeniz gerekenler
- Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak?
- Şampiyonlar Ligi maçları nerede oynanacak?
- Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak?
- Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar var?
Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak?
Şampiyonlar Ligi, son 16 turu tamamlandıktan sonra "Sekizli Final" adıyla tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak.
Kısacası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri tek maç üzerinden oynanacak ve o maçları kazanan takım bir üst tura yükselecek.
Şampiyonlar Ligi maçları nerede oynanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde "Sekizli Fİnal" maçları Portekiz'in Lizbon kentinde oynanacak. Karşılaşmalar Benfica'nın stadyumu Estadio da Luz ve Sporting'in stadyumu Estadio Jose Alvalade'de oynanacak.
Şampiyonlar Ligi final maçı ise Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak?
|Aşama
|Tarihler
|Stadyum
|Son 16
|7-8 Ağustos
|Çeşitli
|Çeyrek final
|12-13-14-15 Ağustos
|Estadio da Luz / Estadio Jose Alvalade
|Yarı final
|18-19 Ağustos
|Estadio da Luz / Estadio Jose Alvalade
|Final
|23 Ağustos
|Estadio da Luz
Şampiyonlar Ligi'nde "Sekizli Final" maçları 12 Ağustos - 23 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.
Son 16 turunda oynanacak olan Manchester City - Real Madrid, Bayern Münih - Chelsea, Juventus - Lyon ve Barcelona - Napoli maçları 7-8 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Çeyrek final maçları 12-13-14-15 Ağustos ve yarı final maçları 18-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Final müsabakası ise 23 Ağustos'ta oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar var?
Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan takımlar PSG, Atalanta, Atletico Madrid ve RB Leipzig olmuştu.
Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Juventus, Bayern Münih, Manchester City, Napoli ve Lyon ise turnuvada yoluna devam eden takımlar.