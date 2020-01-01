2020 Şampiyonlar Ligi rehberi: Format nasıl olacak? Maçlar nerede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kalanına dair bilmeniz gerekenler burada...

2019-20 sezonunda salgın nedeniyle Mart ayında yarıda kalan Şampiyonlar Ligi, Cuma günü oynanmaya başlayacak karşılaşmalarla devam edecek.

Bilindiği üzere maçların iptal edilmesi yönündeki kararla birlikte son 16 turu eşleşmeleri tamamlanamamış ve turnuvanın geleceği uzun bir süre belirsiz kalmıştı.

17 Haziran tarihinde ise UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kalan bölümünün Ağustos ayında tamamlanacağını duyurmuştu.

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Son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte kalan eşleşmelerin "Sekizli Final" adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanmasına karar verilmişti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kalanına dair bilmeniz gerekenler...

Bilmeniz gerekenler

Şampiyonlar Ligi, son 16 turu tamamlandıktan sonra "Sekizli Final" adıyla tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak.

Kısacası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri tek maç üzerinden oynanacak ve o maçları kazanan takım bir üst tura yükselecek.

Şampiyonlar Ligi'nde "Sekizli Fİnal" maçları 'in Lizbon kentinde oynanacak. Karşılaşmalar 'nın stadyumu Estadio da Luz ve Sporting'in stadyumu Estadio Jose Alvalade'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi final maçı ise Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.

Aşama Tarihler Stadyum Son 16 7-8 Ağustos Çeşitli Çeyrek final 12-13-14-15 Ağustos Estadio da Luz / Estadio Jose Alvalade Yarı final 18-19 Ağustos Estadio da Luz / Estadio Jose Alvalade Final 23 Ağustos Estadio da Luz

Şampiyonlar Ligi'nde "Sekizli Final" maçları 12 Ağustos - 23 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

Son 16 turunda oynanacak olan - , - , - ve - maçları 7-8 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek final maçları 12-13-14-15 Ağustos ve yarı final maçları 18-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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Final müsabakası ise 23 Ağustos'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan takımlar PSG, , ve olmuştu.

Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Juventus, Bayern Münih, Manchester City, Napoli ve Lyon ise turnuvada yoluna devam eden takımlar.