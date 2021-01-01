2020 mi 2021 mi? Hangisi daha iyi?

Avrupa Şampiyonası geçen yaz oynanacaktı ama küresel salgın nedeniyle bu seneye ertelendi. A Milli Takım için iyi mi oldu, yoksa kötü mü?

Haziran’da Fransa galibiyeti, Kasım ayında Paris’te beraberlik, İzlanda maçında Merih’in çizgiden çıkardığı top…

Her şey harika gidiyordu ve A Milli Takım Euro 2020 biletini almıştı. Sene 2019’du ve dünya çok güzeldi.

Tüm ulus olarak Haziran ayında oynanacak turnuvayı bekliyorduk. Arada kötü haberler de geliyordu. Cengiz sakatlanmıştı, Merih sakatlanmıştı, Yusuf sakatlanmıştı… Canımız sıkıldıkça içimize bir karamsarlık çöktü. Fakat sonra daha kötüsü oldu. Dünya bir pandeminin içine girdi ve futbol da bundan nasibini aldı. Kısa bir süre içinde Euro 2020 ertelendi.

“Bir daha ne zaman futbol oynanır?” soruları çok geçmeden cevabını bulsa da turnuva için 2021’i bekleyecektik. Aradan çok zaman geçti. Yeni bir sezon başladı. Yukarıda saydığımız yıldızlarımız iyileşti ama bu sefer başkaları sakatlandı. 2020 için açıklanan şehirlerde, aynı fikstürde ama bambaşka şartlarla bir turnuva oynayacağız. Peki turnuvanın ertelenmesi avantaj mı oldu dezavantaj mı? Bunun belli bir cevabı yok ama değerlendirme imkânımız var.

Kaleciler

Türkiye’nin belki de kaleci bakımından en zengin dönemini yaşıyoruz. Geçmişte de Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi çok iyi kalecilerimiz oldu ama havuz biraz dardı. Zaten Reçber’in 120 milli maça çıkmış olması da biraz bundandı. Fakat şimdi durum değişti.

Milli takım bir süredir Başakşehir kalecilerine emanetti. 2016 Avrupa Şampiyonası’nda ‘Pembe panter’ Volkan Babacan kaledeydi. Sonra Mert Günok görevi devraldı. Büyük ihtimalle 2020’de de kalede o olacaktı. Fakat turnuva ertelenince bu şansını kaybetmiş gibi duruyor, zira kendi takımında da formayı kaybetti.

Şu anda eldivenler Uğurcan Çakır’da. Hollanda maçında kurtardığı penaltı, muhteşem formunun sosu oldu. Altay Bayındır onunla çekişebilecek durumdaydı ama talihsiz sakatlığı onu turnuvadan uzak bırakacak. Altay için şanssızlık. Milli takım için de kötü bir durum ama şu an iyi bir kalecimiz ve iyi yedeklerimiz mevcut. Üstelik Altay geçen sezon turnuva kadrosu için aday gösterilmiyordu. Yani bu yazının esas konusu itibariyle Altay’ın kaçırdığı bir turnuva değil. Zaten seneye bir turnuva daha var!

Ayrıca son bir senede Ersin Destanoğlu da adaylar arasında girdi. Kısacası, kalemiz emin ellerde ve kalecilerimiz geçen sezonun sonundaki Mert Günok’tan daha formda.

Savunma

Türkiye’nin savunma hattı, özellikle de stoperleri son dönemde çok başarılı işler çıkarıyor. Şenol Güneş de bu zenginlikte kimi tercih edeceğini düşünüyor. Fakat geçen sene Mart ayında durum çok iyi değildi. Merih Demiral ve Ozan Kabak sakatlanmıştı. Yine o bölgede Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü gibi alternatiflerimiz vardı ama rotasyon daralmıştı. Şimdi Merih de Ozan da iyileşti. Hatta ikisi de kendi takımlarında biraz daha sivrildi. Ozan’ın alt sıra takımı Schalke yerine Liverpool gibi üst seviye bir takımda oynayarak gelecek olması da faydalı bir tecrübe. Erteleme bu konuda işimize yaradı gibi…

Hücum

Cengiz Ünder sakat değil ama eski formundan çok uzakta. En son ne zaman izlediğimizi bile hatırlamakta zorlanıyoruz. Cenk Tosun geçen sene de sakatlanmıştı ve turnuvada oynaması zora girmişti. Yani bu seneki sakatlığı ekstra bir kayıp değil ama kötü haber olduğu tartışılmaz. Diğer yandan Yusuf Yazıcı iyileşti ve Lille’de harika bir sezon geçirdi. Fransa’da harika bir sezon geçiren diğer isim ise Burak Yılmaz oldu. Türkiye’de kalsa ağır eleştirilerle yıpranabilirdi, şimdi saygı duyulan bir santrfora dönüştü. Kafası rahat bir şekilde turnuvada olacak.

Santrfor konusunda eksiklerimiz var ve yükün 36 yaşındaki Burak Yılmaz’a kalması biraz kötü. Geçen yaz da durum böyleydi ama en azından Burak bu sene daha formda. Ligin içinden de alternatifler çıkmış değil. Belki Lille’de oyununa zenginlik katan Yusuf bir katkı verebilir.

21 takımlı lig

Süper Lig’de oynayan oyuncularımızı en çok yoğun maç takvimi yıpratacak. Zira geçen sezon klasik bir takvimle mücadele ediyorlardı. Hatta Türkiye’nin şampiyona bileti alması milli takım havuzuna girebilecek her oyuncuyu heveslendirmiş ve Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş gibi isimler kendilerini daha çok göstermişti.

Bu sezon hem geç başlayan hem de 21 takımla oynanan bir lig oyuncuları çok yıprattı. Geçen sezon kadroda düşünülmeyen, zaten Galatasaray’da da oynayamayan, Taylan Antalyalı bu sezon şimdiden 37 maça çıktı ve kariyerinin en çok maça çıktığı sezonunu yaşadı. Veya Ozan Tufan 44 resmi maç oynadı ve o da kişisel rekoruna yakın. Sakatlık, Covid-19 ve kırmızı kart gibi her sıkıntıyı yaşayan İrfan Can Kahveci bile 37 maç oynadı.

Aslında rakamlar normal gözükebilir ama sezonun geç başladığını düşününce aylık ortalama yükseliyor. Süper Lig’den gelecek oyuncular, turnuva geçen sezon yapılsaydı daha sağlıklı olabilirdi. Bu yaz katkıları biraz sınırlı kalabilir.

Stadyumda taraftarlar

Türkiye ev sahibi ülkelerden biri değildi ama Bakü’de oynanacak iki maç ‘gizli ev sahibi’ statüsünü beraberinde getiriyordu. Diğer yandan Roma’da İtalya ile karşılaşacak olmak da bir dezavantajdı. Şu anda tribünlerin durumu tam olarak belli değil. UEFA, şehirlerden en az yüzde 25 seyirci şartı istiyor. Roma ve Bakü bu şarta uyacaklarını kabul ettiler. Türkiye büyük ihtimalle maçlarını seyirci önünde oynayacak. Fakat bu seyirciler ne kadar ateşli olacak? Üstelik iki ‘iç saha’, bir deplasmandan daha iyidir. Tribünlerin etkisinin azalacak olması Türkiye için bir dezavantaj. Daha da doğrusu gruptaki İsviçre ve Galler için avantaj.

Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemeleri

Geçen sene ilkbaharda ülkede ‘bahar havası’ vardı. Turnuvaya gidecek olan takım, iki maçta da Fransa’ya yenilmemiş, herkesin sevgilisi olmuş, dosta güven, düşmana korku salmıştı. O hava ne yazık ki sonbaharda biraz zedelendi.

Kendi oyuncusunu ve takımını eleştirmekte cömert davranan Türkiye, Uluslar Ligi’nde yaşanan ‘küme düşme’yi biraz abarttı ve takımını yerden yere vurdu. A Milli Takım da kazanma öz güvenini kaybetti. Neyse ki imdada Dünya Kupası elemeleri yetişti. Hollanda zaferi ölü toprağını kaldırdı, Norveç galibiyeti gazı verdi ama Letonya beraberliği yine tatları kaçırdı.

Hava Kasım ve Aralık’tan daha iyi, daha güçlü ama geçen senenin Mart ayında hissedilen güven de pek yok gibi… Turnuva öncesi oynanacak hazırlık maçları bu anlamda da önemli.

Rakipler

İtalya elemelerde 10’da 10 yaptı. Roberto Mancini, aksaklıkları onardı ve çok sağlam bir takım yarattı. Üstüne bir sene daha geçti. Dünya Kupası elemelerinde üç maçı da 2-0’lık net skorla kazandı. Zaten iyilerdi, daha da iyi oldular.

Fakat diğerleri için aynı durum söz konusu değil. İsviçre, turnuvaya grubunu lider bitirerek gelecek olsa da sonbahardaki Uluslar Ligi’nde kötü bir performans sergiledi. Gerçi rakipleri Almanya ve İspanya gibi ciddi ekiplerdi. Dünya Kupası elemelerinde ise ikide iki yaptılar ama oyun olarak tat verdiklerini söylemek zor. Geçen seneden daha iyi değiller.

Galler ise halen 2016’nın ekmeğini yiyor. Skor bakımından pek sorun yaşamadılar ama oyun olarak çok sıkıntılılar. Ayrıca teknik direktör Ryan Giggs ile yolları ayırmak zorunda kaldılar. Gareth Bale’in kötü bir sezonun ardından Tottenham’a kiralanması ilk başta bizim için dezavantajdı. Çok daha fazla süre alıp kendini turnuvaya hazırlayabilirdi. Fakat Jose Mourinho ona pek güvenmedi. Galler için, geçen bir sene pek verimli değildi.

Sonuç

Sonuç kısmında yorum yapmıyoruz. Elimizdeki veriler bunlar. Bazı açılardan turnuvanın ertelenmesi lehimize oldu ama bazı açılardan da dezavantajlarımız var. Hayıflanacak değiliz. Gerçek belli. Turnuva, dünyayı sarsan yeni bir gelişme olmazsa, 1.5 ay sonra oynanacak. Pandemilere, krizlere, kaoslara rağmen hiç değişmeyen bir şey varsa o da şu: Türkiye, her zaman turnuvaları sever…