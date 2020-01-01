Süper Lig

2020-21 sezonunda Süper Lig'den kaç takım küme düşecek?

Goal
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Pitch ball
Getty
Pandemi nedeniyle küme düşmenin kalktığı ve 21 takımla oynanacak Süper Lig'de bu sezon kaç takım küme düşecek?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle liglerde küme düşmenin olmayacağını açıklamıştı.

Bu nedenle 2019-20 sezonunda küme düşen Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor, 2020-21 sezonunda da Süper Lig'de mücadeleye devam edecek.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor, Hatayspor ve Karagümrükspor'un da katılımı ile Süper Lig'de 2020-21 sezonu 21 takımla oynanacak.

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