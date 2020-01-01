2020-21 sezonunda Süper Lig'den kaç takım küme düşecek?

Pandemi nedeniyle küme düşmenin kalktığı ve 21 takımla oynanacak Süper Lig'de bu sezon kaç takım küme düşecek?

Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle liglerde küme düşmenin olmayacağını açıklamıştı.

Bu nedenle 2019-20 sezonunda küme düşen Ankaragücü, ve , 2020-21 sezonunda da Süper Lig'de mücadeleye devam edecek.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen , ve Karagümrükspor'un da katılımı ile Süper Lig'de 2020-21 sezonu 21 takımla oynanacak.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz sezonların aksine üç yerine dört takım sezon sonunda Süper Lig'e veda edecek ve 2021-22 sezonundan itibaren Süper Lig, 20 takımla oynanacak.