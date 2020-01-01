2020-21 sezonunda Süper Lig'den kaç takım küme düşecek?
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle liglerde küme düşmenin olmayacağını açıklamıştı.
Bu nedenle 2019-20 sezonunda küme düşen Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor, 2020-21 sezonunda da Süper Lig'de mücadeleye devam edecek.
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor, Hatayspor ve Karagümrükspor'un da katılımı ile Süper Lig'de 2020-21 sezonu 21 takımla oynanacak.
Süper Lig, 2021-22 sezonunda 18 takımla mı oynanacak?
Geçtiğimiz sezonların aksine üç yerine dört takım sezon sonunda Süper Lig'e veda edecek ve 2021-22 sezonundan itibaren Süper Lig, 20 takımla oynanacak.