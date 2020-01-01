2020-21 sezonunda Süper Lig kaç takımla oynanacak? Süper Lig'de küme düşme olacak mı?

12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig'de bazı takımlar küme düşmenin kaldırılmasını istemişti. TFF ise konuyla ilgili son kararını verdi.

Mart ayından bu yana maçların oynanmadığı Süper Lig'de 2019-20 sezonu 12 Haziran'da 27. haftadan itibaren yeniden başlayacak.

TFF'nin ligleri yeniden başlatacağına dair kararını açıklamasının ardından Süper Lig'deki yedi takım küme düşmenin kaldırılması yönünde talepte bulunmuştu.

Bu yedi kulüp 2020-21 sezonunu 21 takımla oynanmasını istemişti.

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2020-21 sezonu Süper Lig'de kaç takımla oynanacak? Küme düşme olacak mı?

TFF Yönetim Kurulu 28 Mayıs'ta yaptığı toplantıyla bu konuyla ilgili kararını verdi.

Toplantıda küme düşmenin kaldırılması yönünde yapılan başvuru reddedildi.

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Buna göre 2019-20 sezonunda son üç sırada yer alan takımlar TFF 1. Lig'e düşecek ve yeni sezonda Süper Lig'de 18 takım mücadele edecek.

TFF'nin konuyla ilgili açıkladığı karar ise şu şekilde:

"TFF Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirilen toplantıda 7 kulübümüz tarafından sözlü olarak gündeme getirilen bu sezon küme düşmenin kaldırılmasına dair öneriyi değerlendirmiştir. FIFA ve UEFA'nın her zaman altını çizdiği gibi şampiyonun ve küme düşen takımların sportif sonuçlarla belirlenmesi uygun bulunmuş, sezonun ilan edilen mevcut statüde tamamlanması yönünde fikir birliğine varılmıştır."