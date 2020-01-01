2020-21 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Premier Lig'de 2019-20 sezonu Liverpool'un şampiyonluğuyla sona ererken yeni sezona dair bilmeniz gerekenler...

Pandemi sebebiyle ara verilmesinin ardından 17 Haziran'da yeniden başlayan 2019-20 Premier Lig sezonu, 26 Temmuz'da sona erdi.

99 puanla sezonu şampiyon tamamladı. Norwich City, Bournemotuh ve da küme düşen takımlar oldu.

2020-21 Premier Lig sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri, ligde mücadele edecek takımlara dair tüm bilgiler ise burada...

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2020-21 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

2020-21 Premier Lig sezonu, 12 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Bu tarih, 24 Temmuz tarihinde belirlenmişti.

2020-21 Premier Lig sezonunun bitiş tarihi ise 23 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

Hangi takımlar 2020-21 Premier Lig sezonunda mücadele edecek?

2020-21 Premier Lig sezonunda 20 kulüp mücadele edecek: