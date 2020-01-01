Premier Lig

2020-21 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

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Premier League Mohamed Salah Liverpool Paul Pogba Manchester United 2019-20
Getty/Goal composite
Premier Lig'de 2019-20 sezonu Liverpool'un şampiyonluğuyla sona ererken yeni sezona dair bilmeniz gerekenler...

Pandemi sebebiyle ara verilmesinin ardından 17 Haziran'da yeniden başlayan 2019-20 Premier Lig sezonu, 26 Temmuz'da sona erdi.

Liverpool 99 puanla sezonu şampiyon tamamladı. Norwich City, Bournemotuh ve Watford da küme düşen takımlar oldu.

2020-21 Premier Lig sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri, ligde mücadele edecek takımlara dair tüm bilgiler ise burada...

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    2020-21 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

    2020-21 Premier Lig sezonu, 12 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Bu tarih, 24 Temmuz tarihinde belirlenmişti.

    2020-21 Premier Lig sezonunun bitiş tarihi ise 23 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

    Hangi takımlar 2020-21 Premier Lig sezonunda mücadele edecek?

    2020-21 Premier Lig sezonunda 20 kulüp mücadele edecek:

    Kulüp Stadyum 2019-20 sıralama
    Arsenal Emirates 8.
    Aston Villa Villa Park 17.
    Brighton Amex 15.
    Burnley Turf Moor 10.
    Chelsea Stamford Bridge 4.
    Crystal Palace Selhurst Park 14.
    Everton Goodison Park 12.
    Fulham Craven Cottage Championship play-off'lardan yükseldi
    Leeds United Elland Road Championship şampiyonu
    Leicester City King Power 5.
    Liverpool Anfield Premier Lig şampiyonu
    Manchester City Etihad 2.
    Manchester United Old Trafford 3.
    Newcastle United St James' Park 13.
    Sheffield United Bramall Lane 9.
    Southampton St Mary's 11.
    Tottenham Tottenham Hotspur Stadyumu 6.
    West Brom The Hawthorns Championship'te 
    West Ham Londra Stadyumu 16.
    Wolverhampton Molineux Stadyumu 7.

     

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