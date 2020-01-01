2020-21 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
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Getty/Goal composite
Pandemi sebebiyle ara verilmesinin ardından 17 Haziran'da yeniden başlayan 2019-20 Premier Lig sezonu, 26 Temmuz'da sona erdi.
Liverpool 99 puanla sezonu şampiyon tamamladı. Norwich City, Bournemotuh ve Watford da küme düşen takımlar oldu.
2020-21 Premier Lig sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri, ligde mücadele edecek takımlara dair tüm bilgiler ise burada...
2020-21 Premier Lig sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
2020-21 Premier Lig sezonu, 12 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Bu tarih, 24 Temmuz tarihinde belirlenmişti.
2020-21 Premier Lig sezonunun bitiş tarihi ise 23 Mayıs 2021 olarak belirlendi.
Hangi takımlar 2020-21 Premier Lig sezonunda mücadele edecek?
2020-21 Premier Lig sezonunda 20 kulüp mücadele edecek:
|Kulüp
|Stadyum
|2019-20 sıralama
|Arsenal
|Emirates
|8.
|Aston Villa
|Villa Park
|17.
|Brighton
|Amex
|15.
|Burnley
|Turf Moor
|10.
|Chelsea
|Stamford Bridge
|4.
|Crystal Palace
|Selhurst Park
|14.
|Everton
|Goodison Park
|12.
|Fulham
|Craven Cottage
|Championship play-off'lardan yükseldi
|Leeds United
|Elland Road
|Championship şampiyonu
|Leicester City
|King Power
|5.
|Liverpool
|Anfield
|Premier Lig şampiyonu
|Manchester City
|Etihad
|2.
|Manchester United
|Old Trafford
|3.
|Newcastle United
|St James' Park
|13.
|Sheffield United
|Bramall Lane
|9.
|Southampton
|St Mary's
|11.
|Tottenham
|Tottenham Hotspur Stadyumu
|6.
|West Brom
|The Hawthorns
|Championship'te
|West Ham
|Londra Stadyumu
|16.
|Wolverhampton
|Molineux Stadyumu
|7.