2019 Golden Boy ödülünün sahibi Joao Felix

Jadon Sancho ve Erling Haaland gibi isimleri geride bırakan Joao Felix, 2019 Golden Boy ödülünün sahibi oldu.

İtalya'da yayın yapan Tuttosport tarafından her yıl dünyanın en iyi genç futbolcusunun belirlediği Golden Boy ödülünün bu yılki kazananı belli oldu.

'in Portekizli yıldızı Joao Felix, güçlü rakiplerini geride bırakarak 2019 Golden Boy ödülünün sahibi oldu.

'da yakaladığı çıkışla Avrupa devlerinin radarına giren genç yıldız, 2019-20 sezonu öncesi 126 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu.

21 yaş altı oyuncuların değerlendirmeye alındığı yarışmanın son yirmi kişilik listesinde Matthijs de Ligt, Kai Havertz, Rodrygo, Vinicius ve Mason Mount gibi birçok yıldız isim bulunurken 'den herhangi bir futbolcu yer almadı.

Daha önceden , Paul Pogba ve Kylian Mbappe gibi isimlerin kazandığı ödülünü son olarak 'taki etkileyici performansıyla 'a transfer olan Matthijs de Ligt kazanmıştı.