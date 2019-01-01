2019 Golden Boy ödülünün sahibi Joao Felix
İtalya'da yayın yapan Tuttosport tarafından her yıl dünyanın en iyi genç futbolcusunun belirlediği Golden Boy ödülünün bu yılki kazananı belli oldu.
Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix, güçlü rakiplerini geride bırakarak 2019 Golden Boy ödülünün sahibi oldu.
Benfica'da yakaladığı çıkışla Avrupa devlerinin radarına giren genç yıldız, 2019-20 sezonu öncesi 126 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu.
21 yaş altı oyuncuların değerlendirmeye alındığı yarışmanın son yirmi kişilik listesinde Matthijs de Ligt, Kai Havertz, Rodrygo, Vinicius ve Mason Mount gibi birçok yıldız isim bulunurken Türkiye'den herhangi bir futbolcu yer almadı.
Daha önceden Lionel Messi, Paul Pogba ve Kylian Mbappe gibi isimlerin kazandığı ödülünü son olarak Ajax'taki etkileyici performansıyla Juventus'a transfer olan Matthijs de Ligt kazanmıştı.