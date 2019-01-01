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Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası grupları belli oldu

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Bu yaz Mısır'da düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası grupları belli oldu.

2019 Afrika Uluslar Kupası grup kuraları çekildi. 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'da düzenlenecek olan şampiyonada 24 takım 6 gruba dağıldı.

İlk kez kış aylarından yaz aylarına alınan turnuva, aynı zamanda ilk kez 24 katılımcı ile oynanacak.

Çekilen kura sonucu gruplar şu şekilde oluştu;

A Grubu: Mısır, Demokratik Kongo, Uganda, Zimbabve

B Grubu: Nijerya, Gine, Madagaskar, Burundi

C Grubu: Senegal, Cezayir, Kenya, Tanzanya

D Grubu: Fas, Fildişi Sahilleri, Güney Afrika, Namibya

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E Grubu: Tunus, Mali, Moritanya, Angola

F Grubu: Kamerun, Gana, Benin, Gine-Bissau
 

 

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