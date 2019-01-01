2019 Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye Süper Ligi'nden katılacak oyuncular
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2019 Afrika Uluslar Kupası 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'da düzenlencek. 24 takımın katılacağı turnavada takımlar 23'er oyuncu ile turnuvaya katılacak.
Afrika'nın en önemli turnuvası olan kupaya Süper Lig'den birkaç oyuncu katılacak.
Afrika Uluslar Kupası'na Süper Ligi'nden katılan futbolcular
Uganda, Senegal, Cezayir, Tanzanya, Fas, Fildişi Sahilleri, Nambiya, Tunus, Benin ve Gine Bissau Cumhuriyeti henüz kadrolarını açıklamazken diğer 14 ülkenin kadroları belli oldu. Açıklanan geniş kadrolarda 17 Süper Lig oyuncu bulunuyor.
|Oyuncu
|Takım
|Ülke
|Trezeguet
|Kasımpaşa
|Mısır
|Fabrice N'Sakala
|Alanyaspor
|Demokratik Kongo
|Christian Luyindama
|Galatasaray
|Demokratik Kongo
|Wilfred Moke
|Konyaspor
|Demokratik Kongo
|Shehu Abdullahi
|Bursaspor
|Nijerya
|Chidozie Awaziem
|Çaykur Rizespor
|Nijerya
|Henry Onyekuru
|Galatasaray
|Nijerya
|Hadi Sacko
|Ankaragücü
|Mali
|Diallo Guidileye
|Elazığspor
|Moritanya
|Adama Ba
|Gazişehir
|Moritanya
|Djalma Campos
|Alanyaspor
|Angola
|Carlos Kameni
|Fenerbahçe
|Kamerun
|Jean-Armel Kana-Biyik
|Kayserispor
|Kamerun
|Lumor Agbenyenu
|Göztepe
|Gana
|Joseph Larweh Attamah
|Başakşehir
|Gana
|Andre Ayew
|Fenerbahçe
|Gana
|Caleb Ekuban
|Trabzonspor
|Gana