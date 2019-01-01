2019 Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye Süper Ligi'nden katılacak oyuncular

2019 Afrika Uluslar Kupası 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında 'da düzenlencek. 24 takımın katılacağı turnavada takımlar 23'er oyuncu ile turnuvaya katılacak.

Afrika'nın en önemli turnuvası olan kupaya Süper Lig'den birkaç oyuncu katılacak.

Afrika Uluslar Kupası'na Süper Ligi'nden katılan futbolcular

Uganda, , , , , Fildişi Sahilleri, Nambiya, , Benin ve Gine Bissau Cumhuriyeti henüz kadrolarını açıklamazken diğer 14 ülkenin kadroları belli oldu. Açıklanan geniş kadrolarda 17 Süper Lig oyuncu bulunuyor.

Oyuncu Takım Ülke Trezeguet Mısır Fabrice N'Sakala Demokratik Kongo Christian Luyindama Demokratik Kongo Wilfred Moke Demokratik Kongo Shehu Abdullahi Chidozie Awaziem Çaykur Rizespor Nijerya Henry Onyekuru Galatasaray Nijerya Hadi Sacko Ankaragücü Mali Diallo Guidileye Moritanya Adama Ba Gazişehir Moritanya Djalma Campos Alanyaspor Angola Carlos Kameni Kamerun Jean-Armel Kana-Biyik Kamerun Lumor Agbenyenu Joseph Larweh Attamah Gana Andre Ayew Fenerbahçe Gana Caleb Ekuban Gana



