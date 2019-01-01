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Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye Süper Ligi'nden katılacak oyuncular

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2019 Afrika Uluslar Kupası 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'da düzenlencek. 24 takımın katılacağı turnavada takımlar 23'er oyuncu ile turnuvaya katılacak. 

Afrika'nın en önemli turnuvası olan kupaya Süper Lig'den birkaç oyuncu katılacak.

Afrika Uluslar Kupası'na Süper Ligi'nden katılan futbolcular

Uganda, SenegalCezayirTanzanyaFas, Fildişi Sahilleri, Nambiya, Tunus, Benin ve Gine Bissau Cumhuriyeti henüz kadrolarını açıklamazken diğer 14 ülkenin kadroları belli oldu. Açıklanan geniş kadrolarda 17 Süper Lig oyuncu bulunuyor.

Oyuncu Takım Ülke
Trezeguet Kasımpaşa Mısır
Fabrice N'Sakala Alanyaspor Demokratik Kongo
Christian Luyindama Galatasaray Demokratik Kongo
Wilfred Moke Konyaspor Demokratik Kongo
Shehu Abdullahi Bursaspor Nijerya
Chidozie Awaziem Çaykur Rizespor Nijerya
Henry Onyekuru Galatasaray Nijerya
Hadi Sacko Ankaragücü Mali
Diallo Guidileye Elazığspor Moritanya
Adama Ba Gazişehir Moritanya
Djalma Campos Alanyaspor Angola
Carlos Kameni Fenerbahçe Kamerun
Jean-Armel Kana-Biyik Kayserispor Kamerun
Lumor Agbenyenu Göztepe Gana
Joseph Larweh Attamah Başakşehir Gana
Andre Ayew Fenerbahçe Gana
Caleb Ekuban Trabzonspor Gana


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