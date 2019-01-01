2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı
Yorum()
Getty
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu büyük bir heyecana sahne oluyor.
Maçlardaki rekabetin yanı sıra gol krallığı yarışında da çekişme dikkat çekiyor.
İşte gol krallığı yarışında son durum:
|Oyuncu
|Takım
|Attığı Gol
|Dakika/Gol
|Şut sayısı/İsabetli şut sayısı
|Erling Haland
|Salzburg
|6
|33'
|10/8
|Robert Lewandowski
|Bayern Münih
|5
|54'
|15/11
|Raheem Sterling
|Man City
|4
|54'
|9/6
|Serge Gnabry
|Bayern Münih
|4
|51'
|6/5
|Mislav Orsic
|Dinamo Zagreb
|4
|57'
|9/6
|Harry Kane
|Tottenham
|4
|68'
|13/8
|Kylian Mbappe
|PSG
|3
|22'
|6/5
|Dries Mertens
|Napoli
|3
|66'
|8/6
|Mohamed Salah
|Liverpool
|3
|90'
|9/4
|Son Heung-Min
|Tottenham
|3
|58'
|9/6
|Mauro Icardi
|PSG
|3
|62'
|5/5
|Memphis Depay
|Lyon
|3
|86'
|8/6