Şampiyonlar Ligi

2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı

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Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu gol krallığı yarışında son durum.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu büyük bir heyecana sahne oluyor.

Maçlardaki rekabetin yanı sıra gol krallığı yarışında da çekişme dikkat çekiyor.

İşte gol krallığı yarışında son durum:

Oyuncu Takım Attığı Gol Dakika/Gol Şut sayısı/İsabetli şut sayısı
Erling Haland Salzburg 6 33' 10/8
Robert Lewandowski Bayern Münih 5 54' 15/11
Raheem Sterling Man City 4 54' 9/6
Serge Gnabry Bayern Münih 4 51' 6/5
Mislav Orsic Dinamo Zagreb 4 57' 9/6
Harry Kane Tottenham 4 68' 13/8
Kylian Mbappe PSG 3 22' 6/5
Dries Mertens Napoli 3 66' 8/6
Mohamed Salah Liverpool 3 90' 9/4
Son Heung-Min Tottenham 3 58' 9/6
Mauro Icardi PSG 3 62' 5/5
Memphis Depay Lyon 3 86' 8/6

 

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