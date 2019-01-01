2019-2020 sezonunda Avrupa'da ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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Avrupa'da sezonlar tüm heyecanı ile devam ediyor. Ancak kış aylarının gelmesiyle gözler bir kez daha transfer dönemine çevrilecek gibi duruyor.
Süper Lig kulüplerinin da transfer hamleleri, Avrupa takımlarının bu dönemi nasıl geçireceği ile yakından ilgili olacak.
Goal de Avrupa'nın önemli liglerinde ara transfer dönemlerinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini derledi:
2019-2020 sezonu kış transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri:
|Lig
|Başlangıç tarihi
|Bitiş tarihi
|İngiltere
|1 Ocak 2020
|31 Ocak 2020
|İtalya
|2 Ocak 2020
|31 Ocak 2020
|İspanya
|2 Ocak 2020
|31 Ocak 2020
|Fransa
|1 Ocak 2020
|31 Ocak 2020
|Almanya
|1 Ocak 2020
|31 Ocak 2020
|Hollanda
|3 Ocak 2020
|31 Ocak 2020
|Portekiz
|3 Ocak 2020
|2 Şubat 2020
|Türkiye
|4 Ocak 2020
|31 Ocak 2020
|Rusya
|22 Ocak 2020
|21 Şubat 2020
Çin'nde transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Çin'de transfer dönemi 1 Ocak 2020'de başlayıp 28 Şubat 2020'de sona erecek.