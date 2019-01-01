2019-2020 sezonunda Avrupa'da ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Avrupa'da sezon heyecanı tam gaz devam ediyor. Peki Avrupa ülkelerinde ara transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Avrupa'da sezonlar tüm heyecanı ile devam ediyor. Ancak kış aylarının gelmesiyle gözler bir kez daha transfer dönemine çevrilecek gibi duruyor.

Süper Lig kulüplerinin da transfer hamleleri, Avrupa takımlarının bu dönemi nasıl geçireceği ile yakından ilgili olacak.

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Goal de Avrupa'nın önemli liglerinde ara transfer dönemlerinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini derledi:

Lig Başlangıç tarihi Bitiş tarihi İngiltere 1 Ocak 2020 31 Ocak 2020 İtalya 2 Ocak 2020 31 Ocak 2020 İspanya 2 Ocak 2020 31 Ocak 2020 1 Ocak 2020 31 Ocak 2020 1 Ocak 2020 31 Ocak 2020 3 Ocak 2020 31 Ocak 2020 3 Ocak 2020 2 Şubat 2020 4 Ocak 2020 31 Ocak 2020 22 Ocak 2020 21 Şubat 2020

Çin'nde transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Çin'de transfer dönemi 1 Ocak 2020'de başlayıp 28 Şubat 2020'de sona erecek.