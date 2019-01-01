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2019-2020 sezonunda Avrupa'da ara transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

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Avrupa'da sezon heyecanı tam gaz devam ediyor. Peki Avrupa ülkelerinde ara transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Avrupa'da sezonlar tüm heyecanı ile devam ediyor. Ancak kış aylarının gelmesiyle gözler bir kez daha transfer dönemine çevrilecek gibi duruyor.

Süper Lig kulüplerinin da transfer hamleleri, Avrupa takımlarının bu dönemi nasıl geçireceği ile yakından ilgili olacak.

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Goal de Avrupa'nın önemli liglerinde ara transfer dönemlerinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini derledi:

2019-2020 sezonu kış transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri:

Lig Başlangıç tarihi Bitiş tarihi
İngiltere 1 Ocak 2020 31 Ocak 2020
İtalya 2 Ocak 2020 31 Ocak 2020
İspanya 2 Ocak 2020 31 Ocak 2020
Fransa 1 Ocak 2020 31 Ocak 2020
Almanya 1 Ocak 2020 31 Ocak 2020
Hollanda 3 Ocak 2020 31 Ocak 2020
Portekiz 3 Ocak 2020 2 Şubat 2020
Türkiye 4 Ocak 2020 31 Ocak 2020
Rusya 22 Ocak 2020 21 Şubat 2020

Çin'nde transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

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