2018 Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda? Real Madrid'in maçı hangi gün?

Real Madrid'in 19 Aralık'taki yarı final karşılaşmasından itibaren dahil olacağı turnuvanın finali, 22 Aralık'ta yapılacak.

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El-Ayn'ın mücadele edeceği 2018 Kulüpler Dünya Kupası, 12 Aralık Çarşamba günü başladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 15'incisi, 12-22 Aralık tarihlerinde BAE'nin Abu Dabi ve El Ayn kentlerinde düzenleniyor.

Turnuvadaki ilk mücadelede, ev sahibi kontenjanından katılan BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Ayn ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Yeni Zelanda temsilcisi Team Wellington karşılaştı ve kazanan Al Ain oldu.

Al Ain, 15 Aralık'ta çeyrek finalde, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus ekibi Esperance ile kapıştı. BAE ekibi bu maçı da 3-0 alarak yarı finale yükseldi.

Diğer çeyrek final maçı ise aynı gün Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Japonya'nın Kashima Antlers ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Chivas takımları arasında oynandı. Bu müsabakadan galip ayrılan Kashima Antlers, Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi oldu.

Real Madrid'in ilk maçı 19 Aralık'ta

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Arjantin kulübü River Plate, kupaya yarı finalden itibaren katılacak. River Plate'in rakibi Al Ain olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid de turnuvaya yarı finalde dahil olacak. 2014, 2016 ve 2017 şampiyonu İspanyol kulübünün 19 Aralık'ta yapılacak yarı finaldeki rakibi, Kashima Antlers. 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 22 Aralık'ta başkent Abu Dabi'deki Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

Geçen yıl Real Madrid, Brezilya'nın Gremio takımını 1-0 yenerek kupayı 3. kez müzesine götürmüştü.

Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda?

Maçların Türkiye yayını henüz bulunmuyor.