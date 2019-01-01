Premier Lig, 2018-2019 sezonunda hangi kanalda?

Dünyanın en çok ilgi gören liglerinden olan Premier Lig bu sezon hangi kanalda yayınlanacak?

Geçen sezon Manchester City'nin şampiyon olduğu Premier Lig, bu sezon da yepyeni bir heyecana sahne olacak.

Manchester City başarısını yineleyebilecek mi, yoksa şehrin diğer takımı Manchester United şampiyonluk özlemini Mourinho ile bitirecek mi? Wenger ile yolları ayıran Arsenal neler yapacak? Tüm bu soruların ve daha fazlasının yanıtı bu sezon Premier Lig'de olacak.

Premier Lig hangi kanalda?

Premier Lig geçen sezon olduğu gibi 2018-19 sezonunda da ligin Türkiye'deki yayın haklarına sahip olan S Sport ekranlarından yayınlanacak. S Sport'u Digitürk, Tivibu, D-Smart ve Turkcell TV+ kullanıcıları izleyebilecek.

Ayrıca Premier Lig maçlarının bir bölümü S Sport'ta yayınlanırken bazı maçlar beIN Sports ekranlarından yayınlanmaya devam edecek.

Öte yandan Saran Group, Premier Lig maçlarının 2022'ye kadar S Sport'ta yayınlanacağını duyurdu.