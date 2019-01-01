2018-2019 sezonunda Medipol Başakşehir'in en değerli oyuncusu kim?

Tarihinin ilk şampiyonluğuna çok yaklaşan ancak mutlu sona ulaşamayan Medipol Başakşehir’in 2018-2019 Spor Toto Süper Lig sezonu nasıl geçti?

2018 yaz transfer döneminde Akhisarspor’dan Soner Aydoğdu ve Köln’den Milos Jojic’i kadrosuna katan ; Aurelien Chedjou ve Tunay Torun’u ’a, Mevlüt Erdinç’i ise ’a kiralık olarak göndererek sezona kadrosunda büyük değişiklikler yapmadan başladı.

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10. haftada deplasmanda ’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından liderlik koltuğuna oturan Başakşehir, ligin ilk yarısını da en yakın rakibinin 6 puan önünde zirvede tamamladı.

Sezonun başından itibaren Emmanuel Adebayor ile yaşanan sorunlar sebebiyle forvet pozisyonundan istediği verimi alamayan Başakşehir, devre arasında ’dan Robinho ve Shanghai Shenhua’dan Demba Ba transferleriyle bu sorunu çözmeye çalıştı.

Serdar Taşçı ve Fedor Kudryashov’u da kadrosuna katan Başakşehir, savunma hattını da güçlendirerek ikinci yarıya başladı.

Abdullah Avcı’nın öğrencileri ligin ikinci yarısında puan farkını 8’e kadar çıkarmış olsa da, bu avantajını koruyamadı ve şampiyonluğu ’a kaptırarak ligi ikinci sırada bitirdi.

Goal ekibi olarak, bu sezondaki serüveninde gösterdikleri performanslar ışığında 2018-2019 sezonunda Medipol Başakşehir’in en önemli üç oyuncusunu sizler için seçtik;

3-) Mert Günok

2018-2019 ’in son haftasında büyük bir mucize gerçekleşmezse ligin en gol yiyen takımı Medipol Başakşehir olacak.

33. hafta sonunda kalesinde yalnızca 21 gol gören Mert Günok, savunma hattında mücadele eden oyuncuların üstün performansına rağmen, takımı adına vazgeçilmez oyuncuların başında geliyor.

Ligdeki bütün karşılaşmalarda 90 dakika forma giyen 30 yaşındaki kaleci, kurtarış yüzdesi açısından Avrupa’nın önde gelen kalecileri ile zirvede yer alıyor.

Bu sezon ligde 17 maçta kalesini gole kapatan Günok, bu alanda ’dan Alisson (21), ’den Ederson (20), ’den Jan Oblak (20) ve ’den Samir Handanovic (17) ile birlikte ilk 5 sırada bulunuyor.

2014-2015 sezonunun sonunda birinci kaleci olmak için ’den ayrılıp, Bursaspor’a transfer olan Mert Günok, Harun Tekin’in arkasında kalmaktan kurtulamamıştı. 2017-2018 sezonunda Başakşehir’e katılan Günok, İstanbul ekibindeki ilk sezonunda da Volkan Babacan’ın gerisinde ikinci kaleci konumunda kalmasına rağmen, bu sezon başında aldığı forma şansını çok iyi değerlendirdi ve A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başardı.

2-) Alexandru Epureanu

Başakşehir’in savunma hattının lideri olan Alexandru Epureanu’nun değeri, sakatlığının ardından daha iyi anlaşıldı.

3 Mart 2019 tarihinde oynanan karşılaşmasında sakatlanan Epureanu, sezonun geri kalan kısmında forma giyemedi.

Abdullah Avcı, Epureanu’nun yokluğunda savunmanın göbeğinde denediği Joseph Attamah, devre arasında takıma katılan Serdar Taşçı ve Fedor Kudryashov’dan da istediği verimi bir türlü alamadı.

Bu sezon Alexandru Epureanu’nun forma giydiği 22 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Medipol Başakşehir, Moldovalı stoperin yokluğundaki 11 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Başakşehir, yediği 21 golün, 8’ini Epureanu’nun olmadığı maçlarda kalesinde gördü.

Bütün bu verileri göz önüne alırsak; 32 yaşındaki Moldovalı stoperin, şampiyonluğun kaderini belirleyen oyunculardan biri olduğu söylemek hiç de yanlış olmaz.

1-) Edin Visca

Medipol Başakşehir, her ne kadar ligin en az gol yiyen takımı olsa da, 33 hafta boyunca rakip kalelere gönderdiği 48 gol ile hücum anlamında sınıfta kaldı.

Başakşehir’in attığı bu 48 golün 26’sında Edin Visca’nın katkısı bulunuyor.

İstanbul ekibinin şampiyonluğu kazanamamasındaki en önemli etkenlerden biri olarak, Bosna-Hersekli oyuncuya yardımcı olarak ikinci bir ismi bulamamasını gösterebiliriz.

Edin Visca, ligde oynadığı 33 karşılaşmada 12 gol ve 14 asistlik performans sergilerken, Medipol Başakşehir’de Visca’nın ardından en çok gol atan oyuncu olan Riad Bajic’in 6 golü bulunuyor. İrfan Can Kahveci ise 5 asist yaparak takım içerisinde bu alanda ikinci sırada kendine yer buldu.

28 yaşındaki oyuncu asist krallığı yarışında da en yakın rakibi Ricardo Quaresma’nın (11) önünde zirvede alıyor.

Takımının sezon boyunca bulduğu skorların %54’ünün altında imzası bulunan Edin Visca, tartışmasız bir şekilde 2018-2019 sezonunda Medipol Başakşehir’in en önemli oyuncusu olmayı hak ediyor.